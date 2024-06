Estland kauft Haubitzen aus Frankreich. Russische Drohnen greifen Kiew an. Alle Informationen im Newsblog.

Drohnenangriff auf Kiew abgewehrt

3.01 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben in der Nacht zum Donnerstag die Sirenen geheult, es wurde Luftalarm ausgelöst. Nach offiziellen Angaben habe es einen Angriff mit russischen Kamikaze-Drohnen gegeben. Die Stadtverwaltung Kiews vermeldete auf Telegram, dass alle Flugkörper abgefangen worden seien. Die russischen Drohnen seien im Süden gestartet und hätten die Hauptstadt dann aus nordöstlicher Richtung angegriffen. Es gibt derzeit keine Berichte über Schäden oder Verletzte. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Selenskyj will Energieprobleme bis zum Winter lösen

0.10 Uhr: Bis zum Winter will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die wegen der systematischen russischen Angriffe derzeit katastrophale Stromversorgung im Land verbessern. "Wir bereiten Lösungen vor, um sicherer durch die Heizperiode zu kommen und den Menschen mehr Möglichkeiten zu bieten, diese in Bezug auf Energieversorgung, Engpässe und Ausfälle äußerst schwierige Zeit zu überstehen", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner täglichen Videoansprache. Kiew werde dazu auch weitere Partner mobilisieren. Details nannte der ukrainische Staatschef nicht.

Mittwoch, 19. Juni

Estland kauft zwölf Panzerhaubitzen in Frankreich

22.31 Uhr: Estland rüstet vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter auf: Das baltische EU- und Nato-Land erwirbt von Frankreich zwölf Panzerhaubitzen vom Typ Caesar. Das teilt das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mit. Sechs der selbstfahrenden Waffensysteme mit einem Kaliber von 155 Millimeter sollen bis Ende 2024 geliefert werden, die übrigen Exemplare bis Mitte kommenden Jahres.

Der Vertrag über das Rüstungsgeschäft mit der Option auf den Kauf weiterer Haubitzen wurde den Angaben zufolge auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Villepinte bei Paris unterzeichnet. Ein Kaufpreis wird nicht genannt. Verteidigungsminister Hanno Pevkur bezeichnet die Caesar-Haubitze in einer Mitteilung als "Waffensystem, das sich bei der Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg erfolgreich bewährt hat". Es biete Estland eine "mobile, flexible und weitreichende Feuerunterstützung."

Putin zu Staatsbesuch in Vietnam eingetroffen

21.24 Uhr: Im Anschluss an seinen Besuch in Nordkorea ist der russische Präsident Wladimir Putin nach Vietnam weitergereist. Der Kreml-Chef traf Donnerstagfrüh (Ortszeit) zu einem Staatsbesuch in dem südostasiatischen Land ein, wie russische Nachrichtenagenturen melden. Es ist seine fünfte Vietnam-Visite als Staatschef. Das Land ist seit der Sowjet-Ära ein Verbündeter Moskaus.

Rostow: Tanklager brennt einen Tag nach Angriff immer noch

18.26 Uhr: Der durch einen Drohnenangriff ausgelöste Brand in einem Tanklager im südrussischen Gebiet Rostow-am-Don ist auch mehr als einen Tag nach der Attacke nicht unter Kontrolle. "Leider lässt sich die Lage am Tanklager in Asow nicht stabilisieren", schreibt der Gouverneur von Rostow, Wassili Golubjew auf seinem Telegramkanal. Am Nachmittag habe es einen Druckverlust in einem zweiten Ölreservoir gegeben. Die Feuerwehr setze die Löscharbeiten fort.

Das Tanklager in der Nähe zur ukrainischen Grenze war in der Nacht zum Dienstag von Drohnen attackiert worden. Menschen waren behördlichen Angaben zufolge bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen.

Innenminister Thüringens: Wehrfähige Ukrainer sollen Deutschland verlassen und kämpfen

17.29 Uhr: Der Innenminister Thüringens, Georg Maier (SPD), legt wehrfähigen Ukrainern nahe, Deutschland zu verlassen und in ihrer Heimat zu kämpfen. "Für mich sind diese Männer moralisch in der Pflicht, ihre Heimat zu verteidigen", sagt Maier dem "Spiegel". "Wenn wir Waffen in die Ukraine liefern, die Menschen, die sie bedienen können, aber bei uns leben, ist das nicht schlüssig."