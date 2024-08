Schlammlawine mit Autos in Tirol

Belarus will Truppen an die ukrainische Grenze schicken. In Kiew wird Luftalarm ausgelöst. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine zu Luftangriff in der Nacht: Alle elf Drohnen zerstört

7.14 Uhr: Bei Russlands nächtlichem Luftangriff auf die Ukraine sind nach Angaben der Lufwaffe sämtliche Drohnen zerstört worden. Es habe sich um elf Drohnen gehandelt, teilt die Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Sie seien unter anderem auf Kiew gerichtet gewesen. Drohnen seien aber auch über anderen Regionen wie Charkiw, Sumy und Donezk zerstört worden.

Lukaschenko sieht ein Kriegsziel Putins erreicht

3.10 Uhr: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat ein Ende des Ukrainekrieges und Friedensverhandlungen gefordert. "Entlang der russische und belarussischen Positionen sind alle roten Knöpfe bereits gedrückt worden", sagte er laut dem staatlichen Sender BelTA . Nur der röteste bliebe noch – offenbar eine Anspielung an einen Atomschlag. Er warf westlichen Ländern vor, den Krieg verlängern zu wollen. Gleichzeitig nannte er die von Russland geforderte "Entnazifizierung" abgeschlossen.

"Es gibt keine Nazis mehr". Wladimir Putin behauptet immer wieder, die Ukraine werde von Nazis geführt, die Russland schaden wollten. Er nannte die Entnazifizierung eines der Ziele für einen Kriegserfolg. Kiew hat dies immer wieder zurückgewiesen.

Kiew meldet russischen Luftangriff

2.20 Uhr: Nach Angaben der Militärverwaltung von Kiew sind Luftabwehreinheiten am Stadtrand der ukrainischen Hauptstadt im Einsatz, um einen russischen Luftangriff abzuwehren. Dies teilt die Behörde über den Nachrichtendienst Telegram mit. Reuters-Augenzeugen berichten von Explosionsgeräuschen, die auf den Einsatz von Luftabwehrsystemen hindeuten. Weitere Details zum Ausmaß des Angriffs und möglichen Schäden sind derzeit nicht bekannt.

Sonntag, 18. August

Lukaschenko spricht von Truppenaufmarsch an Grenze

16.32 Uhr: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat größere Truppenverbände an die Grenze seines Landes zur Ukraine verlegen lassen. Als Grund dafür nannte er starke Truppenansammlungen auf ukrainischer Seite.

Dort habe die Ukraine bis zu 120.000 Soldaten stationiert, behauptet er in einem Interview des russischen Fernsehkanals "Rossija", aus dem die Staatsagentur Belta zitiert. "Und angesichts dieser aggressiven Politik haben wir unser Militär entlang der gesamten Grenze stationiert, so wie es im Kriegsfall der Fall wäre." Neben den regulären Truppen habe Belarus (ehemals Weißrussland) auch Spezialverbände im Einsatz an der Grenze. Lesen Sie hier mehr über die Truppenverlegung von Belarus.

Russland meldet Einnahme im Gebiet Donezk

16.18 Uhr: Die russischen Truppen rücken nach eigenen Angaben in der ostukrainischen Region Donezk weiter vor. Moskaus Einheiten hätten das Dorf Swyrydoniwka im Kreis Pokrowsk eingenommen, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Überprüfbar sind die Angaben von unabhängiger Seite nicht.

Allerdings hatte auch das ukrainische Militärprojekt DeepState gemeldet, dass die Russen neue Gebiete eingenommen hätten. So sei etwa die Stadt Mykolajiwka im Kreis Kramatorsk im Gebiet Donezk erobert worden, heißt es bei DeepState. Auch in anderen Richtungen rücken die Besatzer vor. Die Ukraine macht zu eigenen Gebietsverlusten in der Regel keine Angaben.

Moskau weist Berichte über Friedensverhandlungen zurück

14.19 Uhr: Russland hat einen Bericht der "Washington Post" über angeblich geplante Geheimverhandlungen für eine teilweise Feuerpause zurückgewiesen. "Es gab und gibt keine direkten oder indirekten Verhandlungen zwischen Russland und dem Kiewer Regime über die Sicherheit der zivilen kritischen Infrastrukturen", sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Die US-Zeitung hatte zuvor berichtet, die ukrainische Offensive im Gebiet Kursk habe Pläne für solche Geheimgespräche durchkreuzt.

"Niemand hat etwas zunichtegemacht, weil es nichts gab, das man hätte vereiteln können", sagt Sacharowa. Nach dem Bericht der "Washington Post" waren diese Gespräche in Katar geplant. Es sollte darum gehen, die Angriffe zumindest gegen die Energie-Infrastruktur einzustellen. Öffentlich waren solche Pläne für Gespräche zu keinem Zeitpunkt bekannt.