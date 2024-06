"Überfallene" stach sich selbst in Bauch

Estland kauft Haubitzen aus Frankreich. Die EU-Staaten haben sich auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt. Alle Informationen im Newsblog.

Für die Ukraine: USA pausieren Waffenlieferungen an andere Länder

18.27 Uhr: Die USA setzen die Lieferung von Patriot-Abfangraketen an andere Länder aus, um die Bestellungen für die Ukraine zu beschleunigen und deren Luftverteidigung gegen russische Angriffe zu stärken. Das berichtet die "Financial Times". Laut John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, wird diese Entscheidung getroffen, um die Bestände der Ukraine in einem entscheidenden Moment des Krieges zu erhalten. Die Ukraine benötigt mindestens sieben Patriot-Systeme, um ihren Luftraum effektiv zu schützen; derzeit hat sie vier.

Länder wie Deutschland, die bereits Patriot-Systeme bestellt haben, sollen diese mit Verzögerung erhalten. Luftverteidigungsexporte nach Taiwan sollen nicht beeinträchtigt werden.

USA schicken nach Putin-Besuch hochrangigen Diplomaten nach Vietnam

18.17 Uhr: Nach dem Besuch von Russlands Präsident Wladimir Putin in Hanoi hat die US-Regierung eine Reise eines hochrangigen Diplomaten nach Vietnam angekündigt. Staatssekretär Daniel Kritenbrink werde am Freitag und Samstag unter anderem "die Unterstützung der USA für ein starkes, unabhängiges, widerstandsfähiges und wohlhabendes Vietnam bekräftigen", teilt das Außenministerium in Washington mit.

Der ehemalige US-Botschafter in dem kommunistischen Land werde "das starke US-Engagement für die Umsetzung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen den USA und Vietnam" unterstreichen.

Litauen erhöht Steuern für Anhebung seiner Verteidigungsausgaben

17.43 Uhr: Für die Anhebung seiner Verteidigungsausgaben auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden im EU- und Nato-Land Litauen die Steuern erhöht. Die litauische Finanzministerin Gintare Skaiste lobt das entsprechende Votum des Parlaments als "klares Signal".

Die Anhebung der Steuern für Unternehmen sowie auf Alkohol, Zigaretten und Treibstoff zeige den politischen Willen in Litauen, angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen, betont Skaiste. Dies sei "die beste Investition in den Frieden". Das Parlament verlängerte zusätzlich eine Sondersteuer für den Bankensektor bis 2025.

Rumänien überlässt der Ukraine Patriot-Luftabwehrsystem

15.45 Uhr: Das Nato-Land Rumänien überlässt der von Russland angegriffenen Ukraine ein Flugabwehrraketensystem vom Typ Patriot. Dies entschied der oberste Verteidigungsrat des Landes (CSAT) auf seiner Sitzung, wie das Amt von Staatspräsident Klaus Iohannis mitteilt. Es handelt sich um das einzige in Dienst gestellte Patriot-System, über das Rumänien derzeit verfügt.

Ausnahmen im grenzüberschreitenden Güterverkehr von EU und Ukraine verlängert

13.48 Uhr: Die Ukraine und die Europäische Kommission verlängern ihr Abkommen über Ausnahmen im Güterverkehr. Damit könnten ukrainische Spediteure für ein weiteres Jahr Waren ohne vorherige Genehmigung in die EU einführen, schreibt der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal auf X. Das sei ein wichtiger Schritt zur Integration der Ukraine in den EU-Raum.

Das Abkommen gilt für den bilateralen Handel und den Transitverkehr. Die starke Zunahme des Verkehrs über die ukrainischen Grenzen zur EU hat jedoch wiederholt zu Protesten von Spediteuren in den Nachbarländern geführt. So steckten an der ukrainisch-polnischen Grenze wochenlang Tausende Lkw fest. Ein Argument der Kritiker ist, dass die Preise in anderen Ländern unterböten würden.

Russischer Luftangriff beschädigt Energieversorgung der Ukraine

10.27 Uhr: Ein schwerer russischer Luftangriff hat nach Kiewer Angaben mehrere Anlagen der Energieversorgung in der Ukraine getroffen. Der staatliche Energieversorger Ukrenerho berichtet von Schäden in den Gebieten Winnyzja, Dnipropetrowsk, Donezk und Kiew. Das genaue Ausmaß müsse noch festgestellt werden. Ihrerseits hat die Ukraine Ölanlagen in Russland mit Drohnen angegriffen.

Der Schaden im Gebiet Winnyzja sei durch Trümmer einer abgeschossenen russischen Kampfdrohne entstanden, teilt Regionalgouverneur Serhij Borsow auf Telegram mit. Im Gebiet Kiew sind nach regionalen Angaben eine Stromleitung und eine nicht näher bezeichnete Industrieanlage getroffen worden. Wegen der neuen Schäden an der Strom-Infrastruktur muss Ukrenerho die für heute ohnehin geplanten Abschaltungen für Verbraucher noch einmal ausweiten.

