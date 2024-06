Videotranskript lesen

Ukrainische Soldaten haben einen der von russischen Truppen selbst umgebauten Schildkrötenpanzer erbeutet – und das Gefährt genauer unter die Lupe genommen.

“Sie haben nicht hart daran gearbeitet: Sie haben es hastig zusammengebaut und den Panzer an die Front geschickt.”

Das Fahrzeug besteht ihren Beobachtungen nach aus einem alten, verrosteten T-62-Panzer, der mit einer kastenförmige Metallhülle und einem Käfig am Heck versehen wurde. Die Schutzhülle soll das Gefährt insbesondere vor Angriffen von FPV-Drohnen schützen.

Spuren an dem Panzer zeigen, dass die Schutzhülle wohl einige Angriffe abhalten konnte. Der Besatzung könne das einen Vorteil verschaffen - zumindest für eine kurze Zeit.

Doch bei genauer Betrachtung zeigen sich auch Nachteile.

“Da herauszukommen ist ein großes Problem, besonders wenn man volle Schutzausrüstung trägt. Die Luke ist unpraktisch, sie ist sehr klein. Die Sicht ist eingeschränkt.“

Bei diesem Exemplar sei der Geschützturm den Soldaten nach so alt und rostig, dass der Panzer wohl nur noch für Transporte eingesetzt wurde.

Luftaufnahmen des ukrainischen Militärs sollen zeigen, wie der Panzer zusammen mit einer russischen Besatzung in einem Waldgebiet erbeutet wurde. Daraufhin hatten die Soldaten eine ukrainische Flagge angebracht und das Gefährt zur näheren Inspektion mitgenommen.