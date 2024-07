Russland hat offenbar eine neue Anti-Drohnen-Drohne entwickelt, die darauf ausgelegt ist, die ukrainischen unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs) zu bekämpfen, die den russischen Truppen und Ausrüstungen schwer zusetzen. Die Vogan-9SP von der russischen Firma Red Line wurde auf einer Konferenz am 1. Juli dieses Jahres in St. Petersburg präsentiert und soll feindliche Drohnen mit einem speziellen explosiven Sprengkopf zerstören. Über den neuen Drohnen-Typ berichtet das US-amerikanische Militär-Nachrichtenportal "The War Zone".