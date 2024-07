Deutschland habe sich zu einem "Schlachtfeld für eine erfolgreiche hybride Kriegsführung" von Wladimir Putin entwickelt, sagt der Leiter des Verfassungsschutzes in Thüringen, Stephan Kramer, im Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph".

Kramer: Teile im Osten sind pro-russisch eingestellt

Kramer warnte deshalb davor, dass Russland in Deutschland "das Gefühl des Chaos und der Delegitimierung öffentlicher Strukturen auf allen Kanälen nährt". Immerhin könnte das auf fruchtbaren Boden fallen. Seit der Corona-Pandemie sei die Skepsis gegenüber staatlichen Einrichtungen gestiegen. "Ein großer Teil der Deutschen im Osten ist pro-russisch eingestellt und zweifelt an der eigenen Regierung und den öffentlichen Strukturen", so Kramer weiter. Dies mache sich Putin für seine Propaganda zunutze. "Putin füttert die extreme Linke und Rechte, egal was passiert, sodass am Ende unsere Demokratie ruiniert wird", warnte er.