Diese Frage können wir nicht mehr eindeutig mit Ja beantworten. Nicht, solange Trump regiert, also in den nächsten drei Jahren, zehn Monaten und 15 Tagen. Und danach? Heißt der US-Präsident vielleicht J. D. Vance. Oder Elon Musk .

Das heißt: Wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wir, die Deutschen. Wir haben unsere Sicherheit bisher den Amerikanern anvertraut. Wir, die Europäer. Wir haben unsere finanziellen und militärischen Verpflichtungen in der Nato sträflich vernachlässigt. Europa hat den Markt für Schweinefleisch gemeinsam reguliert, sich auf Standards für die Zulassung von Küchenmaschinen verständigt und den Zuckergehalt in der Marmelade geregelt. Nur in der Verteidigung hat jeder sein eigenes Ding gemacht.

Merz und Klingbeil sind gefordert

In Deutschland sind Merz und Klingbeil gefordert. Ihr Job ist es, eine ganz klare Priorität für die nächste Bundesregierung zu setzen: die Sicherheit Deutschlands. Wer jetzt erst einmal wochenlang über Schuldenbremse , Bürgergeld oder Ministerposten streiten will, disqualifiziert sich noch vor dem Amtsantritt als Führungskraft für unser Land.

Vorerst haben wir eine neue Welt-Unordnung. Das ist kein guter Zustand. Aber ein Zustand, der auch sein Gutes hat: Deutschland wird nach den bequemen Merkel-Jahren und den verlorenen Ampel-Jahren mit der Realität konfrontiert. Und Europa war immer in der Krise stark. Zuletzt in der Finanzkrise vor fünfzehn Jahren, als der Westen nicht militärisch, sondern wirtschaftlich in einen Abgrund blickte. Whatever it takes – mit allen Mitteln, das war die Losung und die Lösung des Problems. Jetzt ist es wieder so weit.