Um einen Brückenkopf zu sichern, nahm die Ukraine hohe Verluste in Kauf. Nun musste sich die Armee wieder zurückziehen. War alles umsonst?

Krynky liegt auf der südlichen Seite des Flusses Dnipro. Auf der Landkarte ist das Fischerdorf kaum mehr als ein schmaler Strich, bestehend aus ein paar Häusern und Straßen. In den letzten neun Monaten jedoch war Krynky ein bedeutsamer Brückenkopf im von Russland besetzten Gebiet.

Ein Brückenkopf im russischen Gebiet

Im Herbst 2023 hatten ukrainische Marinesoldaten den Dnipro überquert und den Ort auf der östlichen Seite des breiten Flusses eingenommen, die von Russland kontrolliert wird. Er sollte als Brückenkopf fungieren, also als Ausgangsbasis für weitere Operationen auf der von Russland besetzten Seite des Dnipro dienen.

Mehrere Soldaten, die an der Offensive beteiligt waren, berichteten der "New York Times" von den Kämpfen. "Wir saßen nachts im Wasser und wurden von allen Seiten beschossen", sagte demnach ein Marinesoldat. "Meine Kameraden starben vor meinen Augen." Er und andere Soldaten hätten aus Sorge über die hohen Opferzahlen mit Journalisten gesprochen. Außerdem seien ihrer Meinung nach die Berichte ukrainischer Behörden über den Fortschritt der Offensive zu optimistisch gewesen.

Falscher Optimismus?

Seit Beginn des Krieges bemühen sich die ukrainischen Behörden um eine positive Darstellung, um die Moral im eigenen Land und die Unterstützung im Ausland aufrechtzuerhalten. Im Fall des Dnipro-Brückenkopfs hatten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und andere Offizielle erklärt, dass Marinesoldaten sogar mehrere Stützpunkte am Ostufer des Flusses eingerichtet hätten.

Das haben Soldaten, die vor Ort eingesetzt waren, jedoch als übertrieben abgetan. "Es gibt keine Stellungen. So etwas wie einen Beobachtungsposten oder eine Stellung gibt es nicht", sagte ein Soldat der "New York Times". Er fuhr fort: "Es ist unmöglich, dort Fuß zu fassen. Es ist unmöglich, dort Ausrüstung zu transportieren." Schwere russische Luftangriffe hatten das Flussufer in eine Masse aus Schlamm und zersplitterte Bäume verwandelt.