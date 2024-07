Touristen entsetzt von Preisen in Paris

Sie schwirren in der Luft, rollen über Land und pflügen durch das Wasser. Manche liefern mit ihren Kameras hochauflösende Bilder zur Aufklärung, andere werden mittels Sprengsätzen oder Geschossen zu Tod und Zerstörung bringenden Waffen. Aus der modernen Kriegsführung jedenfalls sind sie nicht mehr wegzudenken: Drohnen.

Besonders in der Ukraine werden sie seit Beginn der russischen Invasion massenhaft eingesetzt. Und künftig mischt dabei auch das neue Modell eines kleinen deutschen Unternehmens mit: die "Maus". Dabei handelt es sich um eine Kamikazedrohne, die oft für längere Zeit über ihrem Ziel lauert, bevor sie sich darauf stürzt und dann explodiert.

Die Geschichte des Herstellers, der Donaustahl GmbH, ist dabei ungewöhnlich: Das Start-up begann eigentlich in einer gänzlich anderen Branche, verlagerte nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine ihren Schwerpunkt und beliefert nun den ukrainischen Geheimdienst direkt. Das macht das Unternehmen bereits zum Ziel russischer Schmutzkampagnen. Doch was kann die "Maus"? Und wie kam es dazu, dass ein kleines deutsches Unternehmen plötzlich Kriegswaffen herstellt?

Die "Maus" macht sich auf den Weg in die Ukraine

Wie die Donaustahl GmbH selbst mitteilt, hat das Bundeswirtschaftsministerium dem Start-Up erst vergangene Woche genehmigt, ihre sogenannte Adaptive Loitering Munition Platform (ALMP) herzustellen und an die Ukraine zu liefern. Laut dem Geschäftsführer Stefan Thumann ist sein Unternehmen damit das erste in Deutschland, das ein solches Waffensystem herstellen und an die Ukraine ausliefern darf.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums wollte die Genehmigung auf t-online-Anfrage übrigens "aus Gründen der Vertraulichkeit mit Bezug auf Geschäftsgeheimnisse und die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland" nicht kommentieren.

Von der Ausrüstung für Sportschützen zu Drohnen

Donaustahl hat sich 2020 im bayerischen Hutthurm nahe Passau eigentlich als Hersteller für Ausrüstung von Sportschützen gegründet und war in dieser Sparte zunächst auch tätig. Doch dann begann Russland im Februar 2022 seine großangelegte Invasion in der Ukraine – und für Donaustahl eröffnete sich ein neues Betätigungsfeld.

So entwickelte das Unternehmen für die ukrainischen Streitkräfte ein Einsatzkit für das satellitengestützte Internetsystem Starlink, das sensible Teile beim Feldeinsatz schützen soll. Zudem stattet Donaustahl seit September 2023 ukrainische Rettungssanitäter mit geschützten Trägersystemen für Ampullen aus. Bereits seit vergangenem November liefert das Unternehmen zudem Drohnenbauteile. Das eigene Drohnenprogramm zur Herstellung der unbemannten Fluggeräte und Trägersysteme begann laut Unternehmenswebseite erst im vergangenen April.

Abnehmer soll laut Unternehmensangaben die ukrainische Spezialeinheit "Kraken" sein. Die Einheit, "bzw. deren übergeordnete Instanz", wie Geschäftsführer Thumann auf der Plattform X schreibt, habe eine offizielle Bestellung für die "Maus" aufgegeben. "Kraken" untersteht dem Militärnachrichtendienst HUR und betreibt in erster Linie Aufklärung. Die Einheit besteht vor allem aus Veteranen des Asow-Regiments. Wie viele der Drohnen in die Ukraine geliefert werden sollen, ist bislang nicht bekannt.

Das kann die "Maus"

Bei der "Maus" handelt es sich um eine Drohne mit vier Rotoren – ein sogenannter Quadrokopter. Mittels eines modularen Trägersystems, das laut Unternehmensangaben weltweit einzigartig ist, kann die "Maus" verschiedene Einsatzzwecke erfüllen. So kann etwa eine Panzerabwehrgranate an ihr befestigt werden, die aus dem Fluggerät eine sogenannte Kamikazedrohne macht.

Ferner bietet Donaustahl ein Trägersystem für bis zu drei in Nato-Armeen übliche 40-Millimeter-Granaten oder russische 30-Millimeter-VOG-Granaten an. Diese können einzeln von der Drohne abgeworfen werden. Die Drohne kann so für eine spätere Mission wiederverwendet werden.