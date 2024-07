Klitschko fordert Referendum in Ukraine

4.21 Uhr: Im Ringen um eine Lösung des Ukraine-Kriegs könnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach den Worten von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auf ein Referendum zurückgreifen müssen. "Denn ich glaube nicht, dass er ohne Legitimation des Volkes so schmerzhafte und wichtige Vereinbarungen allein treffen kann", sagte Klitschko in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera".

Beide Szenarien könnten ihn in Erklärungsnot bringen. Insbesondere mögliche territoriale Zugeständnisse, die einen Gebietsabtritt an Russland zur Beendigung des Krieges vorsehen würden, könnten den Ukrainern nur schwer zu vermitteln sein. "Wie soll er dem Land und den Menschen erklären, dass es notwendig ist, Teile unseres Territoriums aufzugeben, die Tausende unserer kämpfenden Helden das Leben gekostet haben?", so Klitschko weiter.

Selenskyj: Drittes deutsches Patriot-System ist da

"Wir werden in der Lage sein, mehr am Himmel zu tun", sagte Selenskyj weiter. "Natürlich gibt es noch viel zu tun, und der Schutz ist noch lange nicht garantiert, aber es ist dennoch ein Gewinn für die Ukraine."

Putin plündert Wohlstandsfonds für Angriffskrieg

16.28 Uhr: Die russische Wirtschaft wirkt auf den ersten Blick stabil – überraschend stabil. Immerhin befindet sich das Land seit seinem Angriff auf die Ukraine vor mehr als zwei Jahren im Krieg. Aber die Produktion von Waffen kurbelt die Industrie an, Rohstoffe werden statt an die EU an Indien und China verkauft, in russischen Geschäften herrscht trotz Sanktionen kein Mangel: Geht Russland also zumindest wirtschaftlich als Gewinner aus dem Krieg hervor?