Der Sprecher der ukrainischen Seestreitkräfte war hochzufrieden. "Nicht jeder Caesar hat das Glück, zweimal zu sterben – und das am selben Tag", erklärte Dmytro Pletenchuk. Der Sprecher kommentierte damit den Untergang des russischen Landungsschiffs "Caesar Kunikow" am Mittwoch vor der Südküste der besetzten Halbinsel Krim. Namensgeber des Schiffs war der sowjetische Marineoffizier Tsezar Kunikow, der im Zweiten Weltkrieg tödlich verwundet wurde. Er starb am 14. Februar 1943.