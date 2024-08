Russland ist es bislang nicht gelungen, ukrainische Tuppen in der Region Kursk zurückzuschlagen. Doch an anderer Stelle rücken Putins Truppen weiter vor.

Doch während die ukrainische Armee in der Region Kursk militärische Erfolge verzeichnen kann, gelingen den Russen in den anderen umkämpften Regionen Geländegewinne. t-online gibt Ihnen einen Überblick.

Russische Fortschritte bei Donezk

Besonders in der Region Donezk machen die Russen laut dem Institute for the Study of War (ISW) Fortschritte. Da Kiew für seine Kursk-Offensive Truppen aus den Frontgebieten abziehen musste, ist es auf der gesamten Breite der Donezk-Front zu russischen Angriffen gekommen. Besonders in der Region der seit Monaten umkämpften Stadt Tschassiw Jar konnten russische Einheiten Geländegewinne verzeichnen. Laut Informationen des ISW konnten die Russen nun im Norden und im Osten der Stadt Einheiten in Stellung bringen.