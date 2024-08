Folgt nun die Wende beim ukrainischen Kursk-Vorstoß?

Die Ukraine rückt in der russischen Oblast Kursk weiter voran. Doch nach großen Geländegewinnen zu Beginn der Offensive am 6. August macht die Armee deutlich langsamere Fortschritte. Schon bald könnte die Ukraine ihre Strategie gänzlich ändern.

1.250 Quadratkilometer hat die Ukraine nach eigenen Angaben bereits in der Region Kursk erobert. Zuletzt sollen die Streitkräfte die Stadt Wischnewka 14 Kilometer hinter der Grenze eingenommen haben. Russische Militärblogger berichten zudem, dass die Ukrainer auch in Poretschnoje, Agronom und östlich von Spalnoje vorgerückt seien.

Fluss als neue Verteidigungslinie

Gleichzeitig könnte es die Ukraine schaffen, "noch zusätzliches Gebiet entlang des Sejm in den Besitz zu nehmen". Mit diesem Vorgehen gehe das ukrainische Militär "von der Offensive zur Defensive" über, es bereite sich mit den bis zu 6.000 in Russland eingesetzten Soldaten nun auf die Verteidigung des eroberten Gebietes vor.

Wehrpflichtige im Kampf: Eltern wütend

So hat etwa der tschetschenische Kommandant Apty Alaudinov Wehrpflichtige aufgefordert, an den Kampfhandlungen in Kursk teilzunehmen und damit den Zorn ihrer Eltern auf sich gezogen. Zuvor hatte er sich beschwert, dass Wehrpflichtige "umsonst das Brot des Staates essen … und dann nach Hause gehen". Alaudinov hat sich zuletzt immer wieder als Sprecher der russischen Verteidigung in der Oblast Kursk inszeniert, eigentlich aber kommandiert er die Akhmat-Spezialeinheit aus Tschetschenien.