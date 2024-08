Wie reagiert Wladimir Putin auf den ukrainischen Vorstoß in der russischen Region Kursk? Im russischen Verteidigungsministerium geht offenbar die Angst um.

Seit mehr als zwei Wochen ist die russische Region Kursk ein Kriegsgebiet. Am 6. August überschritten ukrainische Soldaten die Grenze zum Nachbarland und nahmen schnell große Gebiete ein. Bis zu 1.250 Quadratkilometer russisches Territorium sollen sie laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium kontrollieren. Mittlerweile ist ihr Einmarsch zwar durch russische Truppen- und Geräteverlegung aus dem Osten der Ukraine verlangsamt worden, dennoch stoßen ukrainische Soldaten jeden Tag weiter auf russisches Staatsgebiet vor.

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin ist der ukrainische Einmarsch eine Blamage. Aus seiner dreitägigen "Spezialoperation", die im Februar 2022 begann und mit der Eroberung der ukrainischen Hauptstadt Kiews und der Installation einer Marionettenregierung enden sollte, ist ein brutaler Abnutzungskrieg geworden, der nicht nur jeden Tag hunderte russische Soldaten das Leben kostet, sondern mittlerweile auch Russland erreicht hat. Zehntausende Zivilisten mussten bereits aus dem russisch-ukrainischen Grenzgebiet in der Region Kursk fliehen.

Verteidigungsminister gibt Fehler zu

Ein Stimmungsbild zeichnet das russische Nachrichtenmagazin "Verstka", das 2022 von unabhängigen Journalisten in Russland gegründet wurde, um eine Antwort auf die Gleichschaltung der russischen Medien nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine zu liefern. "Verstka" zitiert eine Quelle, die der russischen Regierung nahestehen soll: "Der Export der Kämpfe auf russisches Territorium ist katastrophal." Der nicht näher genannte Mann sagt, er glaube nicht, dass das russische Militär seine Positionen in der Ukraine aufgeben wolle. Gleichzeitig gebe es allerdings nicht genügend Soldaten, um Kursk zu verteidigen und trotzdem weitere Fortschritte in der Ukraine zu erziehen. Ein Dilemma für Putin.