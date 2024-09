Videotranskript lesen

In Belgorod steigt eine schwarze Rauchsäule auf.

Die ukrainische Armee hat bei einem Angriff auf die russische Grenzregion ein Treibstofflager in Brand gesetzt.

In der Nacht zum Montag soll es in Belgorod sowie im benachbarten Kursk weitere Drohnenangriffe seitens der Ukraine gegeben haben.

Das russische Militär hat hingegen einen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet.

Die Attacke sei von der Luftverteidigung abgewehrt worden, schrieb die ukrainische Armee auf Telegram.

Videos zeigen Drohnenteile.

Putins Truppen sind zuletzt im Donbass und nördlich der Stadt Tschassiw Jar weiter auf ukrainisches Gebiet vorgestoßen.

Das ukrainische Militär soll Gegenangriffe südlich von Torezk durchgeführt haben.

Kiews Truppen hatten zuletzt vermehrt logistische und militärische Ziele in Russland mit Kampfdrohnen angegriffen.

Zudem hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag westliche Verbündete um die Erlaubnis gebeten, dafür auch weitreichende Waffen einzusetzen.

Nach einem weiteren Treffen mit einer Delegation des US-Kongresses berichtete er:

"Wir sprachen insbesondere über den Siegesplan für die Ukraine – über einige seiner Details."

Über Details werde er sowohl den US-Präsidenten Joe Biden sowie die Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris informieren.