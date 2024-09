Die russischen Streitkräfte rücken weiter in der Ostukraine vor, wie die US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" (ISW) in ihrem täglichen Lagebericht berichtet. Demnach hat Russland wahrscheinlich die Ortschaft Lyssiwka (südöstlich von Pokrowsk) eingenommen. Gleichzeitig berichtet die Denkfabrik darüber, dass russische Streitkräfte Gegenangriffe in Kursk verschärft haben.