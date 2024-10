Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben ein Drohnenlager in der südrussischen Region Krasnodar angegriffen und zerstört. Nach einem Volltreffer sei eine weitere Explosion verzeichnet worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Demnach wurden in dem angegriffenen Gebäude etwa 400 Drohnen des iranischen Typs Shahed gelagert. "Die Vernichtung des Lagers für Shahed-Drohnen wird die Fähigkeit der russischen Besatzer, friedliche Bewohner ukrainischer Städte und Dörfer zu terrorisieren, erheblich verringern", hieß es.

Shahed-Drohnen gehören zu einem der wichtigsten Angriffsmittel Russlands. Fast täglich fliegen diese auch als Kamikaze-Drohnen bezeichneten Fluggeräte in den ukrainischen Luftraum. Ziele sind sowohl Truppen als auch Militäreinrichtungen und zivile Gebäude. Die Drohnen sind in unterschiedlichen Modellvarianten vom Iran entwickelt und gebaut worden. Mittlerweile soll Russland die Drohnen aber auch selbst produzieren, in einer Anlage in Tatarstan. Nach einem Bericht des Institute for Science and International Security in Washington sollen dort bis zu 20 Geräte pro Tag gefertigt werden.