Aktualisiert am 24.10.2024 - 06:25 Uhr

Aktualisiert am 24.10.2024 - 06:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein ukrainischer Elitetrupp gerät in einen Hinterhalt. Die Soldaten entscheiden sich für eine ungewöhnliche Maßnahme. Sie fordern ihre eigene Bombardierung.

In der russischen Region Kursk halten die ukrainischen Streitkräfte seit dem 6. August einen Brückenkopf, um den "Krieg auf das Gebiet des Feindes zu tragen", wie Präsident Wolodymyr Selenskyj kürzlich sagte. Die riskante Operation, bei der die Ukraine zunächst bis zu 100 Dörfer und Ortschaften einnehmen konnte, dient auch dazu, bei eventuellen Friedensverhandlungen mit dem Kreml den Preis hochzutreiben.

Doch die Operation bindet zahlreiche ukrainische Kräfte, darunter auch Eliteeinheiten. Über eine von ihnen berichtet der dem ukrainischen Geheimdienst nahestehende Telegram-Kanal "Deep State" nun Erstaunliches: Demnach sollen Soldaten der 36. Marinebrigade bei der Siedlung Liubimowka in einen Hinterhalt geraten und plötzlich von russischen Scharfschütze umzingelt worden sein.

Sie zogen sich in ein nicht näher benanntes Gebäude zurück und forderten von dort bei ihrem Einsatzkommando einen Luftschlag an. Allerdings nicht nur auf die russischen Truppen, die weit verstreut in der Gegend positioniert waren, sondern auch auf die eigene Stellung. Offenbar verlangten die Elitesoldaten von ihren Kameraden eine weiträumige Bombardierung des Standortes.