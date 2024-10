In einem am Donnerstag in der Wochenzeitung "Zeit" veröffentlichten Interview äußerte sie Skepsis mit Blick auf den möglichen Erfolg der ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk. "Die Sache hat zwei Seiten", sagte sie. Einerseits würden die Ukrainer in dem Einmarsch ein Anzeichen der Schwäche für Kremlchef Putin sehen. Andererseits würden sich die Menschen in Russland empören: "Das schweißt die Menschen zusammen, was wiederum der Propaganda nutzt."