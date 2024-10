Aktualisiert am 28.10.2024 - 16:44 Uhr

Nordkorea schickt offenbar vorwiegend geschwächte und schlecht ausgebildete Soldaten zur Unterstützung des russischen Militärs. Bisher sind bereits 3.000 Soldaten in der Ukraine eingetroffen, bis zu 7.000 weitere sollen folgen.

Schickt Kim Jong Un absichtlich die Schwächsten?

Auch die Ausbildung der Soldaten sei wahrscheinlich nicht auf einen Stellungskrieg ausgerichtet, sondern viel eher auf Attentate und die Zerstörung der Infrastruktur in den Bergen Südkoreas. Die Soldaten hätten Nordkorea wahrscheinlich noch nie verlassen. Seit dem Ende des Koreakriegs 1953 war Nordkorea nicht mehr in einen größeren Konflikt verwickelt.

Womöglich handelt es sich bei der Entsendung der weniger qualifizierten Truppen um eine gezielte Maßnahme des nordkoreanischen Herrschers Kim Jong Un. So wolle er zunächst die Reaktionen in Nordkorea und Russland abwarten, indem er zunächst diejenigen entsendet, die als relativ entbehrlich gelten, sagt James J. B. Park, ein ehemaliger südkoreanischer Beamter für Verteidigung und nationale Sicherheit, dem "Wall Street Journal". "Sie werden den Weg für die Erfahreneren ebnen."

"Bloße Kanonenfutter-Söldner"

Als "bloße Kanonenfutter-Söldner", bezeichnete der südkoreanische Verteidigungsminister Kim Yong-hyun am Donnerstag die Truppen im Parlament. Etwa ein Drittel der 26 Millionen Einwohner Nordkoreas sind entweder Wehrpflichtige oder Reservisten. Für Männer gilt eine Wehrpflicht von acht bis zehn Jahren, für Frauen fünf Jahre.

Newsblog zum Krieg in der Ukraine : Chefin der russischen Zentralbank: Russland droht Stagflation

Zunächst werden die Truppen offenbar nur in Russland zur Wiedereroberung der Oblast Kursk eingesetzt. So könnten Russland und Nordkorea den Einsatz als Mission zur Landesverteidigung rechtfertigen, heißt es in dem Bericht.