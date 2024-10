Videotranskript lesen

Heftige Explosionen haben am Dienstag die von Russland besetzte Stadt Luhansk im Osten der Ukraine erschüttert.

Nach Angaben der ukrainischen Militärverwaltung wurde ein Munitionsdepot der russischen Besatzer zerstört.

Von Passanten aufgenommene Handyvideos zeigen große Rauchwolken und eine massive Explosion.

Der ukrainische Gouverneur der Oblast kommentierte den Vorfall mit der Bemerkung, dass es sich wahrscheinlich um einen Ort handele, an dem Munition gelagert wurde, und ergänzte:

"Die heutigen Explosionen werden sich deutlich in den Kampfhandlungen an der Front niederschlagen: Es wird viel Zeit in Anspruch nehmen, die Lagerhäuser aufzufüllen und neue Logistikrouten aufzubauen"

Die russischen Besatzungsbehörden hingegen behaupteten, die Ukraine habe einen "erfolglosen Raketenangriff" auf Luhansk durchgeführt. Demnach habe die Luftabwehr Raketen abgefangen, einige davon seien jedoch im Industriegebiet der Stadt explodiert und hätten mehrere Gebäude beschädigt. Es wurden keine Opfer gemeldet.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In den vergangenen Monaten haben ukrainische Streitkräfte immer wieder russische Munitionsdepots hinter der Frontlinie angegriffen, um den Vormarsch der Kreml-Truppen entlang der Frontlinie zu verlangsamen.

Russland hatte zuletzt die größten Gebietsgewinne seit den ersten Wochen nach Kriegsbeginn verzeichnet.