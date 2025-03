Die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek wirft der Union in der Debatte über Bürgergeldbetrug Klientelpolitik für reiche Steuerhinterzieher vor. Jedes Jahr gingen dem Staat 100 Milliarden Euro durch Steuerflucht und Steuerschlupflöcher verloren, aber nur 60 Millionen durch Bürgergeldbetrug, sagte sie am Montagabend bei "Hart aber fair". "Ich wüsste ja, mit welcher Zahl ich mich intensiv beschäftigen würde, wenn ich eine Koalitionsverhandlung führen würde", fügte die Linken-Politikerin hinzu.

Steuerhinterziehung müsse verfolgt werden, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilmann Kuban und griff Reichinnek direkt an: "Vom Rechtsstaat versteht ihr garantiert gar nichts." So wolle die Linkspartei Hausbesetzungen legalisieren. Reichinnek warf dem ehemaligen Vorsitzenden der Jungen Union vor, nur vom Thema ablenken zu wollen.

"Hart aber fair": Mehr Härte beim Bürgergeld?

Im Grunde sei Kuban Steuerhinterziehung offenbar egal, behauptete die Linken-Fraktionschefin. Dahinter stecke Kalkül: "Das sind die Leute, für die du Politik machst. Das ist mir bewusst." Während Louis Klamroth versuchte, die Diskussionsführung wieder an sich zu ziehen, stritten sich die Politiker im Hintergrund weiter. "Deine Kommunikation ist auf jeden Fall ein Witz", rief Reichinnek Kuban zu. Ob sie auf die Vorwürfe eingehen wolle, fragte Klamroth die Abgeordnete. Die Replik: "Was soll ich darauf eingehen? Er hat sonst nichts zu bieten".

Persönlich wurde es auch zwischen Reichinnek und der Geschäftsfrau Isabel Grupp-Kofler. Dass die Linken-Politikerin behauptete, es gebe beim Bürgergeld nur wenige Job-Totalverweigerer, stellte die Unternehmerin von der Kunststoff-Firma Plastro Mayer GmbH als realitätsfremd dar. "Dieses Meinungsbild kann nur zustande kommen, wenn man nicht in der Praxis ist", warf sie Reichinnek vor, was diese unter Verweis auf ihre Arbeit in der Jugendhilfe strikt zurückwies.