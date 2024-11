Mehrere Verhaftungen seit Wiederwahl von Putin

Schamarin wurde beschuldigt, Schmiergelder vom Hersteller des russischen Telekomunternehmens Telta erhalten zu haben. Laut der russischen Zeitung "Kommersant" teilte er sich die Bestechungsgelder mit Ogloblin, was er wohl im Rahmen einer Einigung mit den Ermittlern preisgab. Die Zeitung "New Voice of Ukraine" berichtete, dass Schamarin jetzt möglicherweise Rache an seinem ehemaligen Untergebenen nehmen wollte.