Der russische Ballettstar Vladimir Shklyarov ist am vergangenen Wochenende gestorben – offenbar bei einem Unfall. Das Mariinski-Theater in Sankt Petersburg bestätigte den Tod seines bekannten Solotänzers, nannte jedoch keine Details zum Vorfall. Shklyarov wurde 39 Jahre alt.

Die "New York Times" berichtete, dass der Tänzer zum Rauchen auf einen "schmalen Balkon" gegangen sei. Bei "einem dummen, unerträglichen Unfall" sei er dann fünf Stockwerke tief gestürzt. Die Zeitung zitiert aus einer Telegram-Nachricht der ehemaligen Ballerina Irina Bartnovskaya, die erklärte, dass Shklyarov Schmerzmittel wegen einer bevorstehenden Operation an seinem Fuß genommen habe.

Bestätigung durch das Mariinski-Theater

Shklyarov, der 1985 in Leningrad geboren wurde, war ein international gefeierter Star des Balletts und trat unter anderem an der Metropolitan Opera in New York und dem Royal Opera House in London auf.