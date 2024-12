Bereits tausende nordkoreanische Soldaten wurden offenbar bei Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine getötet oder verwundet. Nun gibt ein Tagebuch Einblicke in das Seelenleben der Kämpfer.

Ukrainische Spezialkräfte haben das Tagebuch eines in der Region Kursk getöteten nordkoreanischen Soldaten veröffentlicht. Gyeong Hong Jong, ein nordkoreanischer Elitesoldat, wurde in der Region Kursk von ukrainischen Spezialkräften getötet, wie die ukrainischen Spezialoperationskräfte (SOF) mitteilen.

In seinem Tagebuch beschreibt der Soldat seine Loyalität zur nordkoreanischen Führung und seine Schuldgefühle gegenüber der Partei. "Ich wurde in der fürsorglichen Umarmung der Partei großgezogen, lernte, ohne mir um die Welt Sorgen zu machen", beginnt er einen Eintrag.

Später gesteht er: "Ich habe meine geliebte Partei, die mir ihr Vertrauen geschenkt hatte, verraten und undankbare Taten gegen den Obersten Führer begangen." Diese Schuldgefühle sieht er jedoch nicht als Ende, sondern als Anstoß für Wiedergutmachung: "Die Sünden, die ich begangen habe, sind unverzeihlich, aber mein Heimatland hat mir eine Chance zur Erlösung gegeben." Was er genau getan hat, um die Partei zu verraten, wird aus dem Eintrag nicht erkennbar.

Auch militärische Details verraten

Hong Jong schildert, wie er bereit ist, sein Leben im Krieg zu opfern, um seinen Wert für die Partei zu beweisen: "Ich werde an die Front gehen und die Befehle des Obersten Führers Kim Jong Un ohne Frage befolgen, selbst wenn es mich mein Leben kostet." Zudem beschreibt er den Stolz, Teil der Eliteeinheit "Rote Spezialkräfte" zu sein, und sieht in seinem Einsatz eine Gelegenheit, die Stärke Nordkoreas zu demonstrieren: "Ich werde der Welt den unbesiegbaren Mut und die Opferbereitschaft der Roten Spezialkräfte von Kim Jong Un zeigen."

Neben persönlichen Reflexionen enthält das Tagebuch auch militärische Details. So beschreibt Hong Jong in einem früheren Eintrag eine Taktik zur Drohnenabwehr: "Ein Soldat lenkt die Drohne ab, während zwei andere sie verfolgen." In einem weiteren Eintrag gratuliert er einem Kameraden zum Geburtstag.