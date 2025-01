Krieg in der Ukraine

Eine abgeschossene Drohne während einer Vorführung (Archivfoto): In einem Pilotprojekt wird der Einsatz eines mobilen Drohnenabwehrsystems erprobt. (Quelle: Peter Kneffel)

Die Ukraine sucht intensiv nach Möglichkeiten, sich gegen diese Gefahr aus der Luft zu schützen – und ist dabei erfinderisch. So gibt es zwar spezielle Drohnen-Schutznetze, doch die sind teuer: Pro Quadratmeter kosten sie fünf bis zehn Euro.

Die Ukrainer haben eine kostengünstigere Alternative gefunden: alte Fischernetze. Diese wurden in den Niederlanden ausrangiert, weil sie für den Fischfang zu abgenutzt sind. So lagerten Tausende Netze in Hallen, um entsorgt oder recycelt zu werden, berichtet das ukrainische Reportageportal "Frontliner".