Nordkoreanische Soldaten kämpfen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erneut an der Front in der westlichen russischen Region Kursk. Sie seien zurückgekehrt, nachdem sie zuvor wegen hoher Verluste abgezogen worden seien, erklärte Selenskyj in einer Videoansprache am Freitag.