Geheimgespräche zum Ukraine-Krieg in der Schweiz

Schon seit Beginn des Krieges vor drei Jahren vermittelt die Schweiz zwischen den Parteien. Wer genau an den Treffen teilnimmt, ist jedoch unklar.

In der Schweiz finden regelmäßig geheime Treffen rund um den Konflikt in der Ukraine statt. Das Außenministerium in Bern bestätigte entsprechende Medienberichte. Ob daran Vertreter aus Russland, der Ukraine und den USA teilnehmen, wollte das Ministerium nicht kommentieren.