Wadephul: Weiter Waffenlieferungen an Israel

Außenminister Wadephul machte in seiner Erklärung deutlich, dass er die deutschen Waffenlieferungen an Israel nicht in Frage stellt. "Deutschland wird weiterhin den Staat Israel unterstützen, auch mit Waffenlieferungen", sagte Wadephul. Dies sei notwendig, weil Israel weiterhin angegriffen werde – etwa von der Huthi-Miliz im Jemen, der libanesischen Hisbollah und der palästinensischen Hamas. "Deswegen muss Deutschland wissen, wo es steht: an der Seite des Staates Israel", sagte Wadephul.