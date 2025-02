Dieses Vorgehen erinnert an frühere Fälle, in denen russische Soldaten alternative Kommunikationsmittel nutzten. So verwendeten sie etwa die Plattform Discord über Starlink, bevor der russische Befehl den Zugang zu Discord sperrte. Außerdem gab es Berichte über die Nutzung von Starlink, dem Satelliten-Internet von Elon Musk, durch russische Soldaten. Offiziell hat Russland das Netz gesperrt, es ist aber in der Ukraine verfügbar. Dort sollen nach einem Bericht des Wall Street Journal russische Soldaten über Mittelsmänner Zugang bekommen haben.