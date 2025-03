Die ukrainischen Streitkräfte haben sich von einem Frontabschnitt in der Region Donezk zurückgezogen. Als Gründe dafür führte die Armee an, dass Soldaten geschont und die Verteidigungsstrategie verbessert werden sollen. Das teilte Generalleutnant Serhii Naiev, Kommandeur einer taktischen Gruppe in der Region, am Dienstag mit.