Die F-16-Kampfjets standen lange weit oben auf der ukrainischen Wunschliste, seit Sommer werden sie eingesetzt. Am Freitagmorgen hat die Ukraine jedoch bereits die dritte Maschine verloren.

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge einen F-16 Kampfjet verloren. Es habe eine ungewöhnliche Situation an Bord gegeben, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen sei der Kontakt verloren gegangen. Der Pilot sei auf einer Mission zur Abwehr eines Luftangriffs unterwegs gewesen.

Zunächst habe der Pilot drei Ziele zerstört und sei dabei gewesen, ein viertes anzugreifen. "Laut vorläufigen Daten kam es an Bord zu einer ungewöhnlichen Situation. Der Pilot steuerte das Flugzeug von der Siedlung weg und konnte sich erfolgreich per Schleudersitz retten", heißt es auf Telegram. Ein Rettungsteam habe den Piloten dann schnell finden können. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr. Der Vorfall werde untersucht.