OSZE: Russlands Umgang mit Kriegsgefangenen muss untersucht werden

Die Niederlande und 40 weitere Staaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fordern eine unabhängige Untersuchung mutmaßlicher Folter und Misshandlung ukrainischer Kriegsgefangener durch russische Streitkräfte. "Durch die Aktivierung des sogenannten 'Moskauer Mechanismus' leisten die Niederlande und die Partnerländer einen Beitrag zur Wahrheitsfindung und zur Rechenschaft für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine", teilt der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp auf X mit. Welche Länder sich dem Antrag angeschlossen haben, führt er nicht aus.

Die OSZE ist eine Organisation von 57 Staaten, der neben Ländern in Europa, Zentralasien und Nordamerika auch die ehemaligen Gegner im Kalten Krieg, die USA und Russland, angehören.

Ukraine: Fünf Tote bei russischen Angriffen

Bei russischen Angriffen in verschiedenen Regionen der Ukraine sind laut ukrainischen Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Die Behörden in der nordostukrainischen Region Charkiw meldeten am Donnerstag, die Leichen eines Paars und dessen 36-jährigen Sohnes unter den Trümmern eines Hauses in Pidlyman gefunden zu haben. Die Familie sei dorthin geflohen, nachdem russische Truppen ihr Heimatdorf eingenommen hatten. In der ostukrainischen Region Donezk wurden den Behörden zufolge zwei Frauen getötet.

Der Gouverneur der Region, Wadym Filaschkin, teilte zudem mit, dass in der Nähe der Front, wo russische Truppen weiterhin vordringen, "Familien mit Kindern" aus dem Ort Dobropillja und neun Dörfern evakuiert worden seien. In Dobropillja lebten vor dem Krieg etwa 28.000 Menschen. Filaschkin warnte davor, dass es "extrem gefährlich" sei, in der Region zu bleiben.

In der Stadt Charkiw wurden nach Angaben des Gouverneurs Oleh Synehubow 37 Menschen verletzt. Auch in der zentralukrainischen Region Tscherkassi und in der südlichen Hafenstadt Odessa gab es nach Angaben der Behörden mehrere Verletzte. Im Zentrum von Odessa wurden demnach mehrere historische Gebäude beschädigt, darunter Bauten, die zum Weltkulturerbe der Unesco gehören.

Donnerstag, 24. Juli

Kreml: Putin-Selenskyj-Treffen vor Ende August unwahrscheinlich

Der Kreml hält ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj vor Ende August für kaum vorstellbar. Dies meldete die amtliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Präsidialamt in Moskau. Die Ukraine hatte nach der jüngsten Runde der direkten Friedensgespräche am Mittwoch ein Treffen im August vorgeschlagen. Damit würde eine 50-tägige Frist eingehalten, die US-Präsident Donald Trump für eine Einigung gesetzt hatte. Trump droht mit neuen Sanktionen gegen Russland und die Abnehmer russischer Exporte, sollte bis Anfang September kein Abkommen zustande kommen.