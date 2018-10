Norwegen

Archäologen finden Spuren von Wikingerschiff

15.10.2018, 16:10 Uhr | dpa

Ein altes Wikingerschiff im Wikingermuseum Oslo: Bislang wurden in Norwegen drei Schiffe entdeckt. Diese werden in Oslo ausgestellt. (Quelle: Marc Schüler/Symbolbild/imago)

In Norwegen haben Archäologen einen seltenen Fund gemacht: Sie sind auf Spuren eines Wikingerschiffs gestoßen.

Archäologen haben in der Nähe der südnorwegischen Stadt Halden im Boden Spuren eines Wikingerschiffs aus der Eisenzeit entdeckt. Die bootsförmigen Umrisse wurden bei Bodenuntersuchungen mit einem Geo-Radar gemacht, erklärte Knut Paasche vom Norwegischen Institut zu Erforschung des Kulturerbes (Niku). "Der Fund sieht unglaublich spannend aus. Da wir nur drei gut erhaltene Funde von Wikinger-Schiffsgräbern hierzulande haben, wird er sicher von großer historischer Bedeutung sein."

Die Überreste des Wikingerschiffs wurden in rund 50 Zentimeter Tiefe in den Resten eines Grabes entdeckt. Der Fundort liegt in der Nähe des riesigen Grabhügels Jellhaugen. Die Forscher datieren den etwa 20 Meter langen Fund auf die frühe nordische Eisenzeit (zwischen den Jahren 500 und 1030). Neben dem Schiff wurden auch Spuren von mindestens sieben weiteren Grabhügeln und fünf Langhäusern gefunden.

Zunächst keine Ausgrabung vorgesehen

Über den Erhaltungszustand des Schiffes können die Forscher noch keine Angaben machen. Zumindest der untere Teil mit Kiel und Bodenplanken könnte erhalten sein. Der oberere Teil der Grabhügel auf dem Fundgelände wurde Ende des 19. Jahrhunderts für die Landwirtschaft abgetragen. Die Forscher wollen jetzt mit weiteren Bodenuntersuchungen mehr über das Schiff in Erfahrung bringen, zunächst ohne es auszugraben und den Elementen auszusetzen. Eine spätere Ausgrabung wird nicht ausgeschlossen.

Funde von gut erhaltenen Wikingerschiffen sind eine Seltenheit. In Norwegen wurden bislang drei Schiffe entdeckt. Das Gokstadschiff, das Osebergschiff und das Tuneschiff, benannt nach ihren Fundorten, sind im Wikingerschiffmuseum in der Hauptstadt Oslo ausgestellt.