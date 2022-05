Washington/New York (dpa) - Nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist der "Starliner" von Boeing erstmals an der ISS angekommen. Das unbemannte Raumschiff dockte nach gut eint├Ągigem Flug an dem Au├čenposten der Menschheit rund 400 Kilometer ├╝ber der Erde an.