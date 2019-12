Rekordversuch im All

Russland will in nur zwei Stunden zur ISS fliegen

16.12.2019, 16:34 Uhr | dpa

Roskosmos-Chef Dmitry Rogozin: Die russische Raumfahrtbehörde will 2020 schneller zur ISS fliegen. (Symbolbild) (Quelle: imago images)

Mit nur einer Erdumrundung zur 400 Kilometer entfernten Internationalen Raumstation ISS: Dieses Ziel hat die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos für 2020 ausgegeben. Die Chancen stehen gut.

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos will im kommenden Jahr einen neuen Rekord für die kürzeste Zeit unbemannter Flüge zur Internationalen Raumstation ISS aufstellen. Mit neuer Technik soll getestet werden, ob die ISS in 400 Kilometer Höhe auch in einer Flugzeit von nur zwei Stunden erreicht werden könne, teilte die Behörde russischen Agenturen zufolge mit. Vorgesehen sei, dass Raumschiffe nach nur einer Erdumrundung die ISS erreichen sollen.

2019 hatte Roskosmos bereits eine neue Bestzeit aufgestellt: In nur rund dreieinhalb Stunden schickten die Russen nach zwei Erdumrundungen einen Raumfrachter mit Nahrungsmitteln und Treibstoff zur ISS. Irgendwann solle dieses Schnellverfahren auch für bemannte Flüge eingesetzt werden, sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin. "Das ist unsere Aufgabe für die Zukunft."

Früher brauchte der Flug zur ISS rund zwei Tage. Seit 2013 nutzt Roskosmos auch für bemannte Flüge zur Raumstation eine kurze Variante, die aber immer noch gut sechs Stunden dauert. Die Flugzeiten von etwas mehr als drei Stunden sind derzeitige Rekorde.