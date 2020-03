LIVEHauptstadt-Ticker

Erster Corona-Patient wird in der Charité behandelt

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.





Gestern Abend soll es auf dem Grazer Damm in Berlin-Schöneberg ein illegales Autorennen gegeben haben. Dabei kam es zu einem Unfall, mehrere Menschen wurden verletzt. Der Grazer Damm wurde für mehrere Stunden für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die beiden Raser sind erst einmal ihre Führerscheine los, die Autos wurden beschlagnahmt. Nun ermittelt die Polizei. Weitere Hintergründe lesen Sie hier.

Der mit dem Coronavirus infizierte Berliner ist stabil. Dies teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Montag mit. Demnach handle es sich um einen jungen Mann aus dem Stadtteil Berlin-Mitte. Er liegt den Angaben zufolge in der Charité isoliert und wird behandelt. Bisher konnten zehn Personen ausfindig gemacht werden, mit denen er in Kontakt war. Diese werden häuslich in Berlin sowie Nordrhein-Westfalen isoliert.

Die Berliner Kontaktpersonen sollen am heutigen Montag auf den Coronavirus getestet werden. Die Suche nach weiteren möglichen Kontaktpersonen läuft. Der junge Mann wurde am Sonntag in die Charité eingeliefert. Auch Mitarbeitende der Rettungsstelle werden kontaktiert.

Fast hätte das gestrige Spiel Union Berlin gegen Vfl Wolfsburg abgesagt werden müssen, weil Fans auf der Waldseite Banner mit einem Hopp-Porträt im Fadenkreuz und einer Beleidigung hielten. Stadion- und Pressesprecher Christian Arbeit fand bereits zur Spielunterbrechung am Ende der ersten Halbzeit deutliche Worte für die Aktion, warnte vor einem drohenden Spielabbruch. Und auch nach Spielende meldete er sich zu Wort.



"Wir befinden uns erneut im Bereich einer weiteren symbolischen Auseinandersetzung, die sich löst von den ursprünglichen Kontexten. Es wird sehr schwer damit umzugehen sein in den nächsten Wochen", sagte Arbeit. "Das haben wir im Bereich der Pyrotechnik seit vielen Jahren erlebt. Das ist eine ähnlich symbolische Ausdrucksform. Wir werden alle damit in den nächsten Wochen zu tun haben und müssen damit umgehen."

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der erste bestätigte Corona-Fall in Berlin auftauchen würde. Gestern Abend dann hatte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung den ersten Nachweis einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Die betroffene Person werde derzeit stationär isoliert und behandelt und der zuständige Amtsarzt habe mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen begonnen.



Heute Mittag will Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci über Details zu dem Fall informieren.

Hallo Hauptstadt! Wir hoffen, Sie hatten eine angenehmes Wochenende! Auch heute wollen wir Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!