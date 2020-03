Hauptstadt-Ticker

Techno-Club Berghain schließt wegen Coronavirus

Auf den S-Bahn-Linien 1, 25 und 26 gibt es derzeit Verspätungen und Ausfälle. Grund dafür ist eine Signalstörung im Bereich Schönholz. Wie lange es zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen kann, ist nicht bekannt.

Wegen des Coronavirus dürfen in Berlin vorerst keine Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen mehr stattfinden. Das hat offenbar auch Auswirkungen auf die Clubs in Berlin. Der berühmte Techno-Club Berghain in Berlin-Friedrichshain kündigte auf seiner Website an: "Anlässlich der aktuellen Gesundheitslage und im besten gesundheitlichen Interesse unserer Mitarbeitenden, Künstler und Gäste entfallen vorsorglich unsere eigenen bereits angekündigten Klubveranstaltungen im Berghain, Panorama Bar und Säule bis 20. April 2020." Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Weltberühmter Club @berghain schließt wegen #coronavirus bis 20.4. Auch andere Berliner Clubs überlegen vorübergehende Schließung. „Größte Nachkriegskrise der Berliner Kulturszene“, sagt @clubcommission. pic.twitter.com/cZw1r0q79E — ZDF-Studio Berlin (@ZDFberlin) March 11, 2020

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Fälle in Berlin hat im Vergleich zum Vortag einen deutlichen Sprung gemacht. Inzwischen seien 81 Fälle bekannt, teilte die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch mit. Am Dienstag war der Stand, dass 58 Menschen in der Hauptstadt mit Sars-CoV-2 infiziert sind. Mehr dazu hier.

Wegen des Coronavirus ergreift die BVG laut einer Mitteilung des Unternehmens eine Schutzmaßnahme in ihren Bussen. Wie das Blatt berichtet, dürften Fahrgäste ab Donnerstag nicht mehr den Vordereinstieg benutzen. Die vordere Tür werde sich nicht mehr für Fahrgäste öffnen, heißt es in dem Bericht. Absperrbänder sollen die Maßnahme durchsetzen. So soll verhindert werden, dass Busfahrer sich mit dem Coronavirus infizieren. Die ganze Meldung lesen Sie hier.



Der Start des Sommersemesters an den Berliner Hochschulen wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus um zunächst eine Woche verschoben. Der Beginn des Semesters sei nunmehr am 20. April geplant, teilte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwoch mit. Sollte es notwendig sein, werde dieser Termin gegebenenfalls weiter geschoben. Wissenschaftler und Studierende der Hochschulen seien aufgefordert, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, wenn sie sich zuletzt in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Dienstreisen der Hochschulbeschäftigten in diese Risikogebiete würden nicht mehr genehmigt.

Nach dem Brand eines Wohnmobils im Berliner Stadtteil Charlottenburg hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Ermittlungen aufgenommen. Das teilt die Polizei Berlin heute mit.



Demnach ist ein Wohnmobil in Charlottenburg-Nord bei einem Feuer zerstört worden. Ein daneben geparktes Auto war ebenfalls vollständig ausgebrannt. Passanten hatten die Flammen an den Fahrzeugen bemerkt. Alarmierte Brandbekämpfer löschten das Feuer im Halemweg. Durch die Hitzeeinwirkung wurden zudem ein weiteres Auto und Fensterscheiben einer nahe gelegenen Kita beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nun also doch: In Berlin werden Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmenden bis Ende der Osterferien untersagt. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit jetzt mit.

"Durch Reduzierung von Großveranstaltungen kann die Ausbreitung des Coronavirus entschleunigt werden. Gerade am Anfang einer Epidemie ist so eine Einschränkung von Bedeutung. Der Schutz der Berlinerinnen und Berliner hat höchste Priorität", so Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci.

Betroffen von der Entscheidung ist wohl auch das Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin, das am 21. März im Olympia-Stadion stattfinden sollte.

Eine 72-Jährige ist in Berlin-Lichtenberg von einem Unbekannten überfallen und dabei schwer verletzt worden. Der Räuber soll der Seniorin am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in der Atzpodienstraße mit einem bislang unbekannten Gegenstand mindestens einmal von hinten gegen den Kopf geschlagen haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Andere Bundesländer haben es bereits vorgemacht und Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt. In Berlin ist das – Stand jetzt – noch nicht der Fall.

Das könnte sich aber bald ändern, denn die Berliner Grünen fordern nun, "Veranstaltungen mit mehr als 1.000 gleichzeitig anwesenden Personen vorerst bis zum 19. April (Ende der Osterferien) auszusetzen". Darüber hinaus sollten Veranstaltungen mit 500 Menschen in geschlossenen, klimatisierten Räumen ebenfalls abgesagt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Uns ist bewusst, dass einige Maßnahmen für viele Menschen teils große Einschränkungen bedeuten. Doch diese sind wichtig, um die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere ältere und vorerkrankte, zu schützen – und Leben zu retten", so die Grünen.

"Die Anschläge von Halle und Hanau haben auch bei uns dazu geführt, bestehende Strukturen zu überdenken", sagte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Deshalb soll es künftig bei der Berliner Justiz eine "Zentralstelle Hasskriminalität" geben. Weitere Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Union-Fans halten ihre Schals hoch: Beim Heimspiel gegen Bayern München wird es solche Bilder nicht geben. (Quelle: Camera 4/Archiv)



Nun ist es offiziell: Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Bayern München wird ohne Zuschauer stattfinden. Das hat das Gesundheitsamt des Bezirks Treptow-Köpenick angeordnet, wie die Pressestelle des Bezirksamts gegenüber t-online.de bestätigte.

Zuvor habe es widersprüchliche Angaben von Verein und Bezirk gegeben. Union Berlin hat sich bislang noch nicht offiziell zum Geisterspiel geäußert.

Ein 29-jähriger Mann hat Ende Februar in dem Club "Trompete" gefeiert, in dem sich mindestens 17 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Mann gilt als Risikopatient, hatte gerade erst eine schwere Lungenentzündung überwunden, ist Vater von drei Kindern und versuchte tagelang vergeblich, sich auf das Virus testen zu lassen, berichtet der "Tagesspiegel". Vier Tage lang versuchte er, über die Coronavirus-Hotline des Senats einen zuständigen Mitarbeiter zu erreichen. Fehlanzeige.

Auf eigene Faust fuhr er laut Bericht ins Virchowklinikum und wartete doch nach eigener Aussage unfassbare sieben Stunden auf einen Test.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller gestern noch auf der Senats-Pressekonferenz laut "Tagesspiegel": "Das Berliner Gesundheitssystem ist im Umgang mit dem Coronavirus gut aufgestellt."

Auf der Hinweistafel am Stadion An der Alten Försterei wird auf die Partie gegen Bayern München hingewiesen: Das Heimspiel der Unioner wird aber offenbar doch ohne Zuschauer stattfinden. (Quelle: Matthias Koch/imago images)



Gestern noch hieß es: Das Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und FC Bayern München am Samstag findet im Stadion an der Alten Försterei mit Zuschauern statt. Daran gab es von vielen Seiten massive Kritik. Selbst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisierte das Vorgehen: "Wir sind in einer Phase, die ein einheitlicheres Vorgehen braucht. Ich bin verwundert, was in Berlin bei diesem Fußballspiel passiert."

Nun meldet sich Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci zu Wort. "Nach meinem Kenntnisstand wird das Spiel ohne Zuschauer stattfinden", sagte sie dem Berliner Radiosender "105‘5 Spreeradio". Dem Berliner Fußball-Bundesligisten liegen dazu bislang keine Informationen vor, sagte Union-Pressesprecher Christian Arbeit auf Anfrage.

In einem Hausflur eines Hauses in der Sonnenallee in Neukölln ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, brannten ein Kinderwagen und ein Fahrrad. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber rasch löschen, es wurde niemand verletzt.

48 bestätigte Coronavirus-Infektionen gibt es laut Robert-Koch-Institut derzeit in Berlin (Stand gestern). Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will heute die Arbeit der Untersuchungsstellen für Menschen mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion vorstellen. In etwa einer halben Stunde wird Kalayci zunächst in den DRK Kliniken Berlin Westend erwartet. Eine Stunde später ist ein Besuch im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe geplant, wie ihre Verwaltung mitteilte. "In den Untersuchungsstellen sollen begründete Verdachtsfälle beraten und abgeklärt werden. Begründet bedeutet etwa, Kontakt zu einem bestätigten Fall gehabt zu haben oder in einem Risikogebiet gewesen zu sein und Symptome zu haben", betonte Kalayci. In Berlin gibt es sechs Untersuchungsstellen.

Kinderstiefel in einer Kita: In bis zu 25 Kindertagesstätten in Berlin sind die Erzieher aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)



Schlechte Nachrichten für viele Berliner Eltern: Die Gewerkschaft Verdi hat heute zum Streik an Kitas in Berlin aufgerufen, die vom Humanistischen Verband Deutschlands (HDV) betrieben werden, berichtet der RBB. Das betrifft 25 Einrichtungen. Auch die Beschäftigten von Sozialstationen und Hospizen vom HDV sind zum Streik aufgerufen. Insgesamt sollen 1.400 Berliner HDV-Beschäftigte ihre Arbeit heute niederlegen. Hintergrund ist der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft und dem Verband.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute wollen wir Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!