Letztes Hertha- und Unionspiel vor Zwangspause

Blick in das leere Stadion an der Alten Försterei: Das Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern München wird noch stattfinden, aber ohne Zuschauer. (Quelle: Matthias Koch/imago images)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Das ist doch mal eine gute Idee: Weil Museen, Theater und Opernhäuser zur Eindämmung des Coronavirus schließen müssen, will der RBB möglichst viele Kulturangebote im Fernsehen zeigen und im Internet streamen.

So laufe die "Carmen"-Inszenierung aus der Staatsoper Unter den Linden mit Daniel Barenboim am Pult am Samstag um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen. Am Sonntag folgen um 22.20 Uhr die Berliner Philharmoniker mit ihrem früheren Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Das Konzert war am Donnerstag vor leeren Rängen aufgezeichnet worden. Wenn möglich werde der RBB auch Live-Konzerte im Radio anbieten. Alle Aufführungen sollen im Live-Stream möglichst zu den ursprünglich geplanten Zeiten angeboten werden. Fast alle großen Berliner Bühnen und das Potsdamer Hans-Otto-Theater seien über weitere Termine im Gespräch.

Inzwischen ist bei knapp 160 Menschen in Berlin das Coronavirus nachgewiesen worden, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Bei 83 Männern und 74 Frauen ist eine Infektion bestätigt, wie die Gesundheitsverwaltung am Freitag mitteilte. Bei einem weiteren Fall war demnach das Geschlecht nicht bekannt. Der Zuwachs im Vergleich zum Vortag liegt bei 40 Fällen.



Inzwischen werden acht Patienten im Krankenhaus behandelt. Alle anderen Infizierten sind zu Hause isoliert. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bleibt am stärksten betroffen mit nun 31 Fällen. Die meisten Infizierten kommen nach wie vor aus den mittleren Altersgruppen, allerdings sind inzwischen auch drei Betroffene über 70 Jahre erfasst. Darüber hinaus gibt es eine Dunkelziffer an unerkannten Fällen.

Die Deutsche Fußball Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL am Freitag mit.

Das heißt, dass der nächste Spieltag voraussichtlich noch stattfinden kann – allerdings ohne Zuschauer. Die TSG Hoffenheim empfängt morgen Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin spielt ebenfalls morgen gegen den FC Bayern München, im Stadion an der Alten Försterei.

Die Fanbetreuung des FC Bayern München bittet seine Fans auf Twitter darum, nicht nach Berlin zu reisen.

Das Stadtderby zwischen Union und Hertha, das am 21. März im Olympiastadion stattfinden sollte, fällt auch aus.



Wir Berliner müssen in den kommenden Wochen mit deutlichen Einschränkungen leben. Nun zeichnet sich auch ab, dass der Nahverkehr deutlich reduziert werden soll. Das berichten mehrere Medien.

Wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf eine Senatssprecherin berichtet, soll ein Konzept erarbeitet werden, wie der ÖPNV auf ein Mindestmaß reduziert werden kann. Der Fokus soll dabei auf den Schienenverkehr gelegt werden, heißt es weiter.



Der Senat berät auf einer Sondersitzung um 14 Uhr, welche konkreten Schritte unternommen werden sollen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das war nur noch eine Frage der Zeit: Angesichts der steigenden Zahlen von Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus stellen Schulen und Kitas in Berlin von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen.

Nähere Details sollen im Laufe des Tages verkündet werden.

Einige Berliner haben sich im Club "Trompete" mit dem Coronavirus angesteckt. Der Senat reagiert nun offenbar und will alle privaten Clubs und Tanzlokale schließen, berichtet die "Morgenpost". Im Laufe des heutigen Tages sollen die Details dazu bekannt werden, heißt es weiter.

Beim Berliner Halbmarathon laufen Teilnehmer über die Friedrichstraße: Wegen des Coronavirus fällt die beliebte Laufveranstaltung aus.



Das dürfte keinen mehr angesichts der aktuellen Lage wundern: Auch der Berliner Halbmarathon, der am 5. April stattfinden sollte, fällt aus. Das teilen die Veranstalter auf ihrer Homepage mit. "Wir sind, wie alle Beteiligten, enttäuscht über die Absage – aber dennoch sehr verständnisvoll", hieß es. Am ersten April-Wochenende stand die 40. Jubiläums-Veranstaltung des Laufevents auf dem Programm. Rund 34.000 Teilnehmer wurden erwartet.

Aktuell sind sieben Schulen in Berlin wegen Corona zu. Fraglich ist, ob bald flächendeckend alle Berliner Schulen vorübergehend geschlossen werden.

Das Saarland hat bereits angekündigt, dass alle Schulen ab sofort zu sind. Und auch Bayern zieht nach. Wie die Nachrichtenagentur dpa in diesen Minuten meldet, sind ab Montag Schulen und Kindergärten geschlossen – bis zum 20. April.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll in Berlin der Lehrbetrieb dennoch aufrechterhalten werden. Allerdings sollen Klassenfahrten, schulische Veranstaltungen und Wandertage untersagt werden. Laut Bericht kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) an, gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen, "je nach Lage".

Dinge, die ich nicht verstehe: Warum Leute Kinderwagen anzünden. Heute am sehr frühen Morgen ist ein Kinderwagen in einem Hausflur in Friedrichshain in Brand geraten. "Aus bislang ungeklärter Ursache", wie die Nachrichtenagentur dpa schreibt.



Kurz nach 3.30 Uhr rückten etwa 30 Feuerwehrleute an, evakuierten das Wohnhaus in der Finowstraße und löschten die Flammen. Drei Personen seien aus dem Mehrfamilienhaus gerettet worden, verletzt wurde den Angaben eines Feuerwehrsprechers zufolge niemand.

Das waren deutliche Worte von Angela Merkel gestern: Wir alle sollten auf Sozialkontakte verzichten, soweit es möglich ist. Eine private Party auf die ich am Samstag gerne gehen wollte, wurde tatsächlich wegen Corona abgesagt. Und daran werden wir uns in Berlin wahrscheinlich vorerst gewöhnen müssen.

Denn einige Clubs schließen vorübergehend, zahlreiche bekannte Events, Messen und andere Veranstaltungen werden ausfallen Sogar welche, die erst im Mai stattfinden. Wie wir gestern berichteten, sind das Myfest und der Karneval der Kulturen bereits abgesagt. Auch die bekannte Digitalkonferenz re:publica wird wegen der Coronavirus-Gefahr von Anfang Mai auf August verschoben. Als neuer Termin werde der 10. bis 12. August angepeilt, teilten die Veranstalter jetzt mit.

