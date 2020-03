LIVEHauptstadt-Ticker

Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern verboten

Zapfhähne einer Bar in Prenzlauer Berg: Kneipen, Bars und Clubs in Berlin bleiben wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossen. (Quelle: Seeliger/imago images)

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie spüren wir hier in Berlin natürlich auch besonders deutlich. Bars, Clubs, Messen, Kinos, Theater, Museen, Ausstellungen sind zu.

Alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind ab sofort verboten, wie der Senat am Wochenende mitteilte. Bei Veranstaltern mit weniger als 50 Teilnehmern müssen Namenslisten geführt werden.

Ausnahmen gibt es (noch) für Restaurants und Gaststätten. Vielleicht haben Sie es am Wochenende schon gesehen: Die Tische müssen mindestens 1,5 Meter auseinander stehen.

