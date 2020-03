LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner Zahnarzt verschenkt Tausende Notfall-Sets

Ein Zahnarzt aus Berlin-Charlottenburg hat mit seinem Team 10.000 Notfall-Sets gepackt, um andere in Zeiten der Coronavirus-Krise zu unterstützen. Das berichtet der "Berliner Kurier".

Demnach stellt Dr. Edris Zahir 10.000 Paar Latex-Handschuhe und Mundschutze aus seinem Lagerbestand bereit. Ab heute sollen die Sets in der Nachbarschaft seiner Charlottenburger und Spandauer Praxen verteilt werden.



So werde den Menschen eine Möglichkeit gegeben, sich vor dem Virus zu schützen, erklärt der Zahnarzt gegenüber dem "Berliner Kurier". Gleichzeitig sollen Anwohner motiviert werden, selbst zu helfen. "Vielleicht können wir mit unserem eigenen Engagement die Hilfsangebote weiter vorantreiben", so Zahir weiter.

Auf Twitter hat die Polizei Berlin angekündigt, das gestern von Bund und Ländern beschlossene Kontaktverbot zu kontrollieren. Berliner sollen deshalb nicht vergessen, ihren Personalausweis oder einen anderen amtlichen Lichtbildausweis mitzunehmen, wenn sie das Haus verlassen.



Bitte vergessen Sie ab morgen nicht, Ihren Personalausweis oder einen anderen amtlichen Lichtbildausweis nebst einem Dokument, aus dem Ihre Wohnanschrift ersichtlich ist, mitzuführen. Unsere Kolleg. sagen schon mal #Danke dafür.https://t.co/1Q4mbTc6pr#FlattenTheCuve#COVID19 https://t.co/0cqFNoeimM — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 22, 2020

Das Rote A der Apotheken (Symbolbild): In Spandau sollen Jugendliche eine Apotheke überfallen haben. (Quelle: MaBoSport/imago images)



In Berlin-Spandau haben Polizeikräfte gestern einen 16 und einen 17 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, nachdem sie eine Apotheke im Ortsteil Staaken überfallen haben sollen. Das teilte die Polizei mit.



Demnach habe der 17-Jährige eine Apotheke in der Faschinger Straße betreten und den Apotheker unter Vorhalten eines Küchenmessers aufgefordert, Geld herauszugeben. Nachdem dieser der Aufforderung nachkam, sei der Jugendliche zu seinem 16 Jahren alten mutmaßlichen Komplizen geflüchtet, der an einer Straßenecke im Wagen eines Beförderungsunternehmens auf ihn wartete, so die Polizei weiter.

Weil sie das Messer des 17-Jährigen bemerkte, weigerte sich die Fahrerin des Wagens jedoch wohl, weiterzufahren, woraufhin die Jugendlichen auf ein Taxi umstiegen. Am Torweg konnten Einsatzkräfte das Taxi dann stellen und das Duo festnehmen.

Ein Messer und Bargeld wurden beschlagnahmt. Der 16-Jährige wurde schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 17-jährige mutmaßliche Räuber wurde der Kriminalpolizei übergeben. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten.

