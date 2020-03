LIVEHauptstadt-Ticker

Generation Ü70 soll in Selbstquarantäne

Wenn das Rathaus Berlin-Charlottenburg an der Otto-Suhr-Allee am Montagabend schließt, wird es wohl nicht wie gewohnt am nächsten Morgen wieder öffnen. Diese Information erreichte t-online.de aus Rathauskreisen. Bis vorerst zum 3. April sollen die Türen geschlossen bleiben.

Die Mitarbeiter werden von ihren bisherigen Aufgaben entbunden und sollen Verwaltungstätigkeiten für das Gesundheitsamt übernehmen. Die Behörde ist unter anderem für Quarantänemaßnahmen in Zusammenhang mit dem Coronavirus zuständig.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci empfiehlt älteren Menschen, das Haus konsequent nicht mehr zu verlassen. Das sagte sie am Montag im Gesundheitsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus. Laut Kalayci sollen sich Berlinerinnen und Berliner über 70 zu Hause aufhalten und in Selbstquarantäne gehen. "Abstand ist der sicherste Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus," so die SPD-Politikerin.

Die Polizei hat auch am Sonntag wieder zahlreiche Cafés, Imbisse und Bäckereien geschlossen, weil sie Gäste in ihren Räumen essen und trinken ließen. Am Sonntag wurden demnach 91 Objekte, vor allem Imbisse, Bäckereien, Cafés, Eisdielen und einige Blumenläden, kontrolliert und 55 wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz geschlossen. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Es gab 40 Anzeigen. 300 Polizisten waren im Einsatz.

Der frühere Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, Hellmut Stern, ist tot. Der Violinist war einer der prägenden Orchestermitglieder in der Karajan-Ära. Er sei am Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben, teilten die Philharmoniker am Montag mit. Stern gehörte dem Orchester von 1961 bis 1994 an und war auch viele Jahre Mitglied im Philharmoniker-Vorstand.

Restaurants in Berlin müssen nun geschlossen bleiben. Gastronomen befürchten nun die Folgen dieser massiven Einschränkungen und haben sich in einem Offenen Brief an Bürgermeister Michael Müller gewendet.

"Das Wasser steht uns buchstäblich bis zum Hals", heißt es in dem Brief, den der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband am Montag verbreitete. "Erreichen uns nicht unkompliziert und schnellstmöglich Hilfsgelder, werden viele unserer KollegInnen den April nicht durchhalten können." Gefordert werden ein Nothilfefonds, Gehälterübernahme und Lohnfortzahlungen, Bürgschaften, Steuerrückzahlungen, Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen und dass für ein Jahr keine Insolvenzanträge gestellt werden müssen.

In Berlin gibt es einen weiteren Coronavirus-Toten. Es handele sich um einen 70-jährigen Mann, teilte die Gesundheitsverwaltung am Montag mit. In der vergangenen Woche war bereits ein 95-jähriger Mann gestorben, er hatte schwere Grunderkrankungen. In Berlin haben sich nachweislich 1.071 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert (Stand Sonntag).

Ein Schild mit der Aufschrift "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home": In Berlin wird das öffentliche Leben weiter erheblich eingeschränkt. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)



Alle Berliner sollen sich in ihren Wohnungen aufhalten, daran erinnert auch ein Hinweisschild am Straßenrand an der Urania: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home".

Ein Zahnarzt aus Berlin-Charlottenburg hat mit seinem Team 10.000 Notfall-Sets gepackt, um andere in Zeiten der Coronavirus-Krise zu unterstützen. Das berichtet der "Berliner Kurier".

Demnach stellt Dr. Edris Zahir 10.000 Paar Latex-Handschuhe und Mundschutze aus seinem Lagerbestand bereit. Ab heute sollen die Sets in der Nachbarschaft seiner Charlottenburger und Spandauer Praxen verteilt werden.



So werde den Menschen eine Möglichkeit gegeben, sich vor dem Virus zu schützen, erklärt der Zahnarzt gegenüber dem "Berliner Kurier". Gleichzeitig sollen Anwohner motiviert werden, selbst zu helfen. "Vielleicht können wir mit unserem eigenen Engagement die Hilfsangebote weiter vorantreiben", so Zahir weiter.

Auf Twitter hat die Polizei Berlin angekündigt, das gestern von Bund und Ländern beschlossene Kontaktverbot zu kontrollieren. Berliner sollen deshalb nicht vergessen, ihren Personalausweis oder einen anderen amtlichen Lichtbildausweis mitzunehmen, wenn sie das Haus verlassen.



Bitte vergessen Sie ab morgen nicht, Ihren Personalausweis oder einen anderen amtlichen Lichtbildausweis nebst einem Dokument, aus dem Ihre Wohnanschrift ersichtlich ist, mitzuführen. Unsere Kolleg. sagen schon mal #Danke dafür.https://t.co/1Q4mbTc6pr#FlattenTheCuve#COVID19 https://t.co/0cqFNoeimM — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 22, 2020

Das Rote A der Apotheken (Symbolbild): In Spandau sollen Jugendliche eine Apotheke überfallen haben. (Quelle: MaBoSport/imago images)



In Berlin-Spandau haben Polizeikräfte gestern einen 16 und einen 17 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, nachdem sie eine Apotheke im Ortsteil Staaken überfallen haben sollen. Das teilte die Polizei mit.



Demnach habe der 17-Jährige eine Apotheke in der Faschinger Straße betreten und den Apotheker unter Vorhalten eines Küchenmessers aufgefordert, Geld herauszugeben. Nachdem dieser der Aufforderung nachkam, sei der Jugendliche zu seinem 16 Jahren alten mutmaßlichen Komplizen geflüchtet, der an einer Straßenecke im Wagen eines Beförderungsunternehmens auf ihn wartete, so die Polizei weiter.

Weil sie das Messer des 17-Jährigen bemerkte, weigerte sich die Fahrerin des Wagens jedoch wohl, weiterzufahren, woraufhin die Jugendlichen auf ein Taxi umstiegen. Am Torweg konnten Einsatzkräfte das Taxi dann stellen und das Duo festnehmen.

Ein Messer und Bargeld wurden beschlagnahmt. Der 16-Jährige wurde schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 17-jährige mutmaßliche Räuber wurde der Kriminalpolizei übergeben. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten.

