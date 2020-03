LIVEHauptstadt-Ticker

20.000 Wohnungen ohne Wärme

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Vorerst bis zum 31. März trainieren die Profis von Union Berlin individuell und können dabei zu Übungen in den Stadionbereich kommen. Dazu wurde dort offenbar die Kabine umgeräumt.



"Wir achten darauf, dass nicht so viele Spieler gleichzeitig da sind und regelmäßig alles desinfiziert wird. Die Spinde in der Kabine wurden auseinandergeschoben und auf zwei Kabinen verteilt", sagte Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert der "Bild" und "Berliner Zeitung".

Die Spieler des Aufsteigers haben Vereinsangaben zufolge extra auf sie zugeschnittene Trainingspläne bekommen und halten sich unter anderem auf Spinning-Rädern oder mit intensiven Läufen fit.

Zwei Autos sind bei einem nächtlichen Feuer im Berliner Ortsteil Lichterfelde zerstört worden. Die Fahrzeuge gingen am frühen Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr in der Königsberger Straße in Flammen auf, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde niemand. Wer oder was das Feuer auslöste, war noch unklar.

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht (Symbolbild): In einer Wohnung in Friedrichshain hat es gebrannt.



Bei einem Wohnungsbrand in Friedrichshain ist ein Mensch verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Weitere Verletzte gab es nicht. Das Feuer brach am frühen Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr in einer Wohnung in der Karl-Marx-Allee aus. Dort gingen Einrichtungsgegenstände in Flammen auf. Zur Identität der verletzten Person sowie zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Eigentlich sollen alle Berliner einen Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Personen halten. Doch das klappt nicht immer. In Charlottenburg konnte der Abstand in einem Supermarkt nicht eingehalten werden, weil zu viele Menschen dort gleichzeitig einkaufen wollten. Die Polizei kam und regelte mit Einlasskontrollen die Anzahl der Einkäufer. Am Ende entschied sich der Marktbetreiber, das Geschäft komplett zu schließen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Ein Supermarkt in #Charlottenburg zog heute viele Kunden an.

Kolleg. sollten dort mal auf den #Mindestabstand schauen.

Ergebnis: Es war zu voll, um ihn im Markt einzuhalten.

Sie übernahmen die Tür.

Kurz darauf entschied sich der Betreiber, den Markt zu schließen.#covid19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 23, 2020

Im Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg fahren vor dem Hintergrund der Corona-Krise weniger Züge. So fallen zum Beispiel auf einigen Linien Zusatzfahrten zur Hauptverkehrszeit weg, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Montag in Berlin mitteilte.



Zwei kurze Linien sollen eingestellt und durch Busse ersetzt werden. Auf mehreren Linien ist derzeit die Fahrt über die Grenze nach Polen nicht mehr möglich. Dort kann dem VBB zufolge in diesen Abschnitten auch kein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

Die vergangene Nacht war ordentlich kalt, teilweise waren es bis zu Minus acht Grad in Berlin. Zehntausende Spandauer dürften darüber hinaus auch sehr gefroren haben – und leider noch weiter frieren. Denn wegen einer beschädigten Versorgungsleitung sind etwa 20.000 Wohnungen in Spandau seit gestern Abend ohne Wärmeversorgung. Betroffen sind auch Alten- und Pflegeheime, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen.



Vattenfall klärte am Abend auf, wie es dazu kam: Eine Tiefbaufirma habe bei Bohrarbeiten in der Nähe der Havel den Schaden an der Leitung verursacht. Das Unternehmen habe die Leitung außer Betrieb gesetzt, weil an der beschädigten Stelle heißes Wasser ausgetreten sei, wie es hieß. Die Reparatur und die damit verbundene Unterbrechung der Wärmeversorgung werde bis voraussichtlich heute Mittag andauern.

