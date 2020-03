LIVEHauptstadt-Ticker

Pal Dardai kehrt zu Hertha BSC zurück

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

2016 hat das Strandbad am Tegeler See in Berlin-Reinickendorf geschlossen. Am Dienstag teilte der CDU-Politiker Felix Schönebeck mit, dass ein neuer Betreiber gefunden wurde. Er habe sich seit Jahren für einen Erhalt des Bades eingesetzt, berichtet der RBB. Wer das Bad betreiben wird, ist noch nicht bekannt.

Endlich: Das #Strandbad #Tegel steht vor der #Wiedereröffnung! Viele Jahre haben wir dafür gekämpft. Jetzt wurde ein privater Betreiber für das Strandbad gefunden. Wir haben ihn vor kurzem kennen gelernt und werden ihn mit allen Mitteln unterstützen. Wir sind überglücklich! pic.twitter.com/grg1cBATNu — I Love Tegel (@ilovetegel) March 31, 2020

Die Bedingungen vor Ort seien schlecht, daher müsse es Unterstützung von Land Berlin geben. Das Strandbad bedürfe einer besseren Anbindung an den Nahverkehr sowie eine neue Abwasseranlage.

Die anhaltende Coronavirus-Pandemie hat die Sicht auf die Welt von Basketball-Profi Luka Sikma von Bundesligist Alba Berlin grundlegend verändert. "Wir Basketballer sind Entertainer. Wenn du die Ärzte und Krankenschwestern siehst, die jeden Tag ihr Leben riskieren, dann wird dir klar: Das, was wir machen, ist nur Spaß. Das andere ist so viel wichtiger", sagte der Amerikaner im Interview der "Berliner Morgenpost" (Bezahlinhalt).

Der ehemals wertvollste Spieler der Bundesliga befindet sich derzeit bei seiner Familie in Seattle und hält sich in den USA während der Krise fit, denkt aber schon an die Rückkehr in die deutsche Hauptstadt. "Wenn ich also zurückkomme nach Berlin und wir spielen, werde ich Dankbarkeit empfinden dafür, dass wir in Sicherheit Basketball spielen können, aus Spaß und vor Fans. Weil diese Leute so einen guten Job gemacht haben", sagte der 30-Jährige.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat die Rückkehr von Ex-Chefcoach Pal Dardai zur kommenden Saison als Jugendcoach bekräftigt. Offen ist dabei weiterhin, welches Team der 44 Jahre alte Ungar im Nachwuchsbereich der Berliner übernehmen soll. "Das werden wir bald besprechen", sagte Geschäftsführer Michael Preetz (52) der "Bild"-Zeitung.

Nach mehr als vier Jahren als Hertha-Bundesligatrainer hatte Dardai im Sommer vergangenen Jahres seinen Chefcoachposten räumen müssen. Im April sollen nun die Gespräche mit allen Jugendtrainern bei Hertha geführt werden, auch mit Dardai. "Normalerweise wird bei uns im April immer schon festgelegt, welche Hertha-Trainer auf welche Nachwuchs-Teams verteilt werden. Doch durch Corona hat sich gerade zeitlich alles etwas nach hinten verschoben", sagte Preetz.

Wohnungslose ohne Versicherungsschutz wenden sich an die Ambulanz der Stadtmission in der Lehrter Straße. Wie der "Tagesspiegel" schreibt, hat sich aber auch dort die Arbeit stark verändert – wegen Corona.

Ärzte sind nicht mehr vor Ort, nur noch eine Notbesetzung, bestehend aus einer Pflegekraft und einem Pflegehelfer. Ultraschall, EKG, Blutabnahme könnten nicht mehr geleistet werden. Immerhin: Laut Bericht seien noch Verbandswechsel unter strengen Hygienevorschriften und Medikamenten-Ausgabe möglich.

In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Auflagen. So werden dort zum Beispiel 200 Euro bei unerlaubten Zusammenkünften von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit fällig. In Berlin sind ebenfalls Bußgelder möglich. Aber sind diese auch sinnvoll?

Senatsgesundheitsverwaltung und Innenressort haben solch einen Bußgeldkatalog gemeinsam erarbeitet, die Mitglieder des Senats wollen heute darüber beraten.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) in seinem Büro: Er rechnet damit, dass Hunderttausende Selbstständige die Soforthilfe in der Corona-Krise beantragen werden.



Die Corona-Krise trifft vor allem Berlins Kulturszene und die Freischaffenden besonders hart: Clubs und Bars bleiben zu, kulturelle Einrichtungen auch, Aufträge brechen weg. Seit vergangenem Freitag können Solo-Selbstständige und Freiberufler Soforthilfe bei der Förderbank IBB beantragen.

Kultursenator Klaus Lederer rechnet mit besonders vielen Anträgen von Selbstständigen aus der Kulturbranche. Bereits jetzt sei der Andrang riesig, wie der Linke-Politiker im Gespräch mit RBB Kultur sagte. "Ich rechne schon damit, dass wir hier bei 250.000 bis 300.000 Anträgen am Ende landen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen", so Lederer.

In der Kultur drohten monatlich 70 Millionen Euro an Einnahmeverlusten und damit in einigen Bereichen Insolvenzen, etwa bei Traditionskulturbetrieben oder auch Clubs. Der Kultursenator gab der Befürchtung recht, dass das, was jetzt zumache, womöglich nie wieder aufmache.

Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute wollen wir Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!