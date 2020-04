LIVEHauptstadt-Ticker

Fake-Plakat der Polizei Berlin im Netz aufgetaucht

01.04.2020, 14:25 Uhr | cf, ags, t-online.de

Polizist blickt auf Wiese im Park am Gleisdreieck: Berliner Polizisten kontrollieren die Einhaltung der Corona-Maßnahmen. (Quelle: Klaus Martin Höfer/imago images)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Auf Twitter teilte ein Nutzer ein Bild mit einem angeblichen Polizei-Plakat und hielt dies für einen Aprilscherz. Darauf ein Appell an Bürger, Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen des Landes Berlin bei den Beamten zu melden – gegen eine Belohnung.



"Ich hoffe, das ist ein Aprilscherz, denn sonst verdiene ich mir jetzt noch was dazu", schrieb der User und verlinkt die Polizei Berlin in dem Post – mit dem Hashtag "Stasi".

Auf dem Bild des entsprechenden Plakates ist zu lesen: "Helfen Sie mit: Melden Sie Verstöße". Darunter ist eine Telefonnummer in großen roten Ziffern angegeben. Weiter heißt es: "Für Hinweise, die zur Festnahme von Tätern führen, ist eine Belohnung von bis zu 500 Euro ausgesetzt."

Auf den Post reagierte die Polizei wenig später und bezeichnete das Plakat als eine Fälschung.

Das wäre nicht nur ein schlechter #Aprilscherz, sondern es ist schlicht ein gefälschtes Plakat.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 1, 2020

Beschäftigte des Landes Berlin sollen künftig bei Dienstreisen in Deutschland nach Möglichkeit auf Flüge verzichten und lieber Bahn fahren. Das teilte die Senatsverwaltung für Finanzen am Mittwoch mit. Das gelte auch dann, wenn dadurch höhere Reisekosten für die Fahrt, Übernachtung oder zusätzliches Tagegeld entstehen.

Drei Räuber haben in Berlin die Corona-Krise ausgenutzt, um mit Mundschutz maskiert eine Tankstelle zu überfallen. Die Männer betraten am Dienstagabend die Tankstelle in Berlin-Weißensee.



Alle waren mit einem Mundschutz ausgerüstet, was die Kassiererin in der aktuellen Situation nicht gewundert habe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die 63-jährige Angestellte die Kasse öffnete, zog einer der Täter eine Art Säbel aus seiner Jacke und schlug nach der Frau. Als sie zurückwich, nahmen die beiden anderen Geld aus der Kasse. Dann flüchteten die Täter.

Nach Querelen um den früheren Direktor Peter Schäfer hat das Jüdische Museum Berlin eine neue Leitung. Die niederländische Kuratorin und Museumsmanagerin Hetty Berg tritt ab April ihren Posten als Direktorin des Museums zur deutsch-jüdischen Geschichte an. Wegen der Corona-Krise wird sie in den kommenden Tagen zunächst von zu Hause aus arbeiten, hieß es vom Museum.

Bei einem großen Getränkehersteller im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ist es zu einem Gasleck gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, kam es am frühen Mittwochmorgen zur Gasausströmung durch einen technischen Defekt an einer Gasanlage außerhalb der Werkhallen. Während des Feuerwehreinsatzes waren die Hohenschönhauser Straße und der Nordring im Einmündungsbereich für den Verkehr gesperrt.

Stephan von Dassel (Grüne), Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, hat sich freiwillig mit dem Coronavirus angesteckt. Das sagte er in einem Interview mit dem RBB. "Ich habe mich ja freiwillig angesteckt, weil ich meine Freundin nicht in der Quarantäne allein lassen wollte", sagte er dem Sender. Seine Partnerin habe sich in der Schweiz mit dem Virus infiziert.

Zwei Wochen lang sei er dadurch ganz schön beschäftigt gewesen, was ihn sehr überrascht habe. Nun sei er aber wieder gesund und könne seine Arbeit aufnehmen.

Auch in Berliner Pflegeheimen werden wie bundesweit die Schutzmaterialien immer knapper. Patientenschützer fordern die Politik deshalb zum sofortigen Handeln auf. "Wenn es brennt, reicht es nicht, Geld zu überweisen. Es müssen auch Personal und Material geschickt werden", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Die ganze Exekutive muss endlich handeln, angefangen bei den Bezirken", betonte er.

"Wir wissen, dass es an jeder Ecke kneift. Wir haben bereits Material ausgeliefert, es kommt noch mehr", sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Moritz Quiske.

Hoffen wir es.

Balletttänzerin Vivian Assam Koohnavard trainiert in ihrer Einzimmerwohnung in Berlin: Der Tanzboden sei griffig und erlaube etwa auch Spitzentanz.



Wie proben die Tänzer des Staatsballetts eigentlich im Homeoffice? Das noch bis zum Sommer von den Intendanten Sasha Waltz und Johannes Öhman geleitete Berliner Ensemble trainiert in Zeiten der Corona-Krise in vielen Privatwohnungen über die Stadt verteilt. Damit die tänzerische Qualität des jüngst zur Kompanie des Jahres gewählten Balletts nicht leidet, wurden fast 70 Tänzerinnen und Tänzern in den vergangenen Tagen je drei Quadratmeter Tanzboden von den Werkstätten nach Hause gebracht.

Die Stücke von jeweils 1,50 Meter mal 2 Meter Größe wurden nach Angaben des Staatsballetts zugeschnitten aus einem gerade nicht verwendeten großen Tanzteppich. Mehr dazu lesen Sie hier.

Heute geht es los: Der Umbau einer Berliner Messehalle in ein Covid-19-Behandlungszentrum beginnt. Das Behandlungszentrum mit bis zu 1.000 Betten ist als Ergänzung gedacht, falls die Berliner Krankenhäuser ausgelastet sind. Schwer erkrankte Patienten sollen aber weiter in Kliniken intensivmedizinisch versorgt werden. Bislang reichen die Kapazitäten der Kliniken aus.

Mit Stand Dienstagabend gibt es derzeit 2.777 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. 380 Personen werden im Krankenhaus isoliert behandelt, 92 intensivmedizinisch. Bislang sind 15 Menschen in Berlin an den Folgen der Infektion gestorben.

Lassen Sie uns den Tag doch mal mit einer guten Nachricht beginnen: Michael Roth, Trainer des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin, hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und ist jetzt wieder komplett genesen.

"Ich habe die positive Nachricht vom Gesundheitsamt bekommen, dass ich raus aus der Quarantäne bin", sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor musste Roth bis Dienstag 14 Tage lang in seiner Hamburger Wohnung bleiben. Jetzt darf er zumindest mal wieder in einen Supermarkt.

Vor allem die ersten Tage der Erkrankung waren für den Coach nicht leicht. Er hatte Schweißausbrüche, Schnupfen, Gliederschmerzen und fühlte sich sehr müde. "Wenn man die Nachrichten so verfolgt hat, dass Menschen daran schwer erkrankt oder sogar gestorben sind, ist man jetzt schon erleichtert", sagte er.

Die Sonne geht hinter dem Brandenburger Tor auf: So schön startete der heutige 1. April. (Quelle: Paul Zinken/dpa)



Herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker an diesem 1. April. Keine Sorge, heute schicken wir sie nicht in den April, sondern wollen Sie hier wieder durch den Tag begleiten und Sie mit den wichtigsten Meldungen und Informationen aus Berlin versorgen. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!