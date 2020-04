LIVEHauptstadt-Ticker

Musikfestival Lollapalooza steht auf der Kippe

17.04.2020, 09:49 Uhr | dak, t-online.de

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Ob das Musikfestival Lollapalooza Anfang September in Berlin stattfinden kann, ist aufgrund der Corona-Krise ungewiss. Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD sagte am Freitag im Radio Eins des rbb, er sei "sehr, sehr skeptisch", ob das Festival mit Zehntausenden Besuchern am 5. und 6. September im und um das Olympiastadion stattfinden könne. Das Verbot von Großveranstaltungen gelte laut Beschluss bis mindestens 31. August. "Und die Betonung für solche großen Veranstaltungen liegt auf "mindestens", sagte Geisel.

Opfergaben liegen im Tiergarten vor dem "Kueka-Stein": Der 35 Tonnen schwerere Stein ist den Indigenen vom Volk der Pemonen heilig. (Quelle: Markus Heine/Archivbild/dpa)



Ein 35 Tonnen schwerer Stein, der den Indigenen vom Volk der Pemonen heilig ist, ist wieder in Venezuela, nachdem er mehr als 20 Jahre als Kunstobjekt im Tiergarten gelegen hatte. Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hieß den sogenannten "Kueka-Stein" auf Twitter am Donnerstagabend (Ortszeit) willkommen und nannte ihn einen "spirituellen und kulturellen Schatz". Das Außenministerium zeigte Bilder von einer großen Kiste mit dem Stein, die ein Kran von einem Frachter in einem Hafen hob. Er soll nun zu den Indigenen in Gran Sabana im Süden des Landes transportiert werden.

¡Ha tocado suelo venezolano la Abuela Kueka!

Precedente único sobre el rescate del patrimonio cultural venezolano, que pasa a ser modelo para todos los países, gracias a la resistencia del pueblo indígena Pemón.#BienvenidaAbuelaKueka pic.twitter.com/XF3KZNZJDI — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) April 16, 2020

Der Künstler Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld hatte den Felsbrocken 1997 für ein Kunstprojekt nach Deutschland gebracht. Während Schwarzenfeld sagte, er habe die Erlaubnis der venezolanischen Regierung, waren die Pemonen aufgebracht: Der Stein sei ihnen so heilig, dass er nicht einmal angefasst werden dürfe. Der Fall führte zu diplomatischen Spannungen, Indigene protestierten vor der deutschen Botschaft in Caracas. Venezolanische Beamten sagten nun, Deutschland habe den Stein als Zeichen des "guten Willens und der Bereitschaft, die kulturellen Rechte der Menschen zu respektieren", zurückgegeben.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist um 101 auf 4.971 gestiegen (Stand: Donnerstag, 16.30 Uhr), teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Die Zahl der Verstorbenen beträgt nun 84 – zehn mehr als am Vortag. 602 Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt.

Eine gute Zahl zum Schluss: 3.480 Infizierte sollen wieder genesen sein (Mittwoch: 2.864).



Ein Schild mit der Aufschrift "Landgericht Berlin": Hier muss sich ein 28-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (Quelle: Sven Braun/Archivbild/dpa)



Nach beinahe tödlichen Messerstichen gegen einen 22 Jahre alten Mann in Berlin-Kreuzberg beginnt heute am Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 28-Jährige soll laut Ermittlungen im Dezember 2019 in einem Streit auf offener Straße mehrfach auf den ihm bekannten Mann eingestochen haben. Erst als Zeugen eingegriffen hätten, habe der Angeklagte von dem damals 22-Jährigen abgelassen und sein Tötungsvorhaben aufgegeben. Der Verletzte habe reanimiert werden müssen. Die Anklage gegen den 28-Jährigen lautet auf gefährliche Körperverletzung. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage bis zum 20. Mai vorgesehen.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa