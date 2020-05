LIVEHauptstadt-Ticker

Berliner Hotels verzeichnen leichten Anstieg der Buchungen

25.05.2020, 18:15 Uhr | t-online.de, ags, dpa, dak

Das Hotel Park Inn am Alexanderplatz hat waehrend der Corona-Krise einige Fenster so beleuchtet, dass sie zusammen ein Herz bilden: In Berlin dürfen die Hotels nun wieder öffnen, doch die Buchungen steigen nur leicht. (Quelle: Zensen/imago images)

Im Berliner Zoo ist heute der erste Teil einer Afrika-Landschaft eröffnet worden, in der zukünftig die Besucher auf eine Reise in den fernen Kontinent mitgenommen werden sollen. Die Anlagen der Geier, Leoparden und Pinguine wurden dafür umgebaut und muten laut Zoo nun "afrikanisch" an. Der Umbau habe ein halbes Jahr gedauert und bisher 1,2 Millionen Euro gekostet, so der Zoo in einer Mitteilung.



Blutiges Ende einer Party: In einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg hat die Polizei am Sonntagabend einen 46-Jährigen mit einer Schnittwunde am Rücken entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, wie ein Sprecher am Montag sagte. Demnach gebe es zwei Sichtweisen auf das Ereignis: Mehrere Zeugen hätten ausgesagt, dass der Mann bei einem Unfall verletzt wurde. Ein Zeuge habe angegeben, dass der Mann durch einen Messerstich verletzt worden sei.

Als die Polizei eintraf, hielten sich in der Wohnung in der Graefestraße und vor dem Wohnhaus den Angaben zufolge rund 25 bis 30 Menschen auf, die offenbar an einer Feier teilgenommen hätten. Einen dringend Tatverdächtigen gebe es bisher nicht, so der Sprecher. Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Buchungen in den Berliner Hotels ziehen wieder an, aber noch auf bescheidenem Niveau. Wochenlang waren sie so gut wie leer oder sogar ganz geschlossen. Die wenigen Gäste waren in aller Regel Geschäftsreisende, die Termine in Berlin nicht verschieben konnten.

Seit Montag dürfen nun wieder Touristen in Hotels und Pensionen übernachten. Für die Branche ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Normalisierung. "Die Zahlen von 2019 werden wir bis Ende des Jahres nie erreichen", sagte Gerrit Buchhorn, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Berlin, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das zeigen auch die Zahlen für Pfingsten: "Die Auslastung über Pfingsten liegt zwischen 5 und 15 Prozent." Und so schnell wird sich das kaum ändern. Denn die Berliner Hotellerie lebe rund zur Hälfte von Touristen aus dem Ausland, sagte Buchhorn. "Die fehlen noch." Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Ein vierjähriger Junge ist in Berlin-Oberschöneweide von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind soll am Sonntagnachmittag plötzlich auf die Griechische Allee gelaufen sein, wo ein 49-jähriger Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Junge kam mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Die Basketball-Euroleague ist abgesagt worden. Das trifft auch die Profis von Alba Berlin, die noch im Rennen um den europäischen Titel waren. Wegen der Coronavirus-Pandemie war die Liga bereits seit Mitte März unterbrochen. Nun entschieden sich die Veranstalter für einen Abbruch.



Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED — Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) May 25, 2020

Trotz der Absage sicherte die Liga den 18 Teams das Startrecht für die Liga 2021 zu. Somit ist Alba fix wieder mit dabei.

Vertreter der Tanzszene haben eine Petition gestartet. Darin fordern sie vom Abgeordnetenhaus die Wiederbeschäftigung von Schulleiter und Künstlerischem Leiter der Staatlichen Ballettschule Berlin. Diese waren freigestellt worden, weil es einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung an der Einrichtung gegeben hatte – t-online.de berichtete über die "Kultur der Angst".

Die Beschuldigten sprachen von von "Verleumdungen, Falschbehauptungen und Anschuldigungen". In der Petition heißt es: "Wir bitten um den Erhalt der Staatlichen Ballettschule Berlin in ihrer derzeitigen Struktur!"

Zwei junge Männer sind in der Nacht zu Montag an einer Tramhaltestelle in Berlin-Mitte überfallen worden. Drei mutmaßliche Räuber sollen die 18 und 22 Jahre alten Männer gegen 23 Uhr an der Alexanderstraße angesprochen und anschließend ausgeraubt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Dabei soll einer den Angaben nach eine Axt geschwungen haben, ein weiterer Reizgas in die Augen eines Opfers gesprüht haben. Dann sei das Trio mit ihrer Beute, einer Bauchtasche und Kopfhörern, geflohen. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige, alle im Alter von 20 Jahren, kurz nach dem Überfall fest.

Der R-Wert in Berlin soll zum dritten Mal in Folge einen Wert von über 1,2 gestiegen sein. Dieser Wert gibt Auskunft über die Anzahl der Personen, die eine mit dem Coronavirus infizierte Person ansteckt. Aktuell liege der Wert bei 1,37 – und die erste Ampel auf rot –, berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci.



Gesundheitssenatorin @dil_kal im Ausschuss: Die erste der drei Ampeln – der R-Wert – zeigt nach dreimaliger Grenzwertüberschreitung zum ersten Mal Rot. „Wenn sich das stabilisiert, müssen wir uns Sorgen machen.“ Die beiden anderen Corona-Ampeln zeigen weiterhin grün. https://t.co/WjTXMoq3kC — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) May 25, 2020

Wie die Corona-Ampel funktioniert, lesen Sie hier. Zeigen zwei der drei Ampeln rot, müssen neue Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen werden.

Eine dichte Wolkendecke am Himmel und zeitweise leichte Regenschauer: So beginnt der Montag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Berlin und Brandenburg. Zum Abend hin soll es sich von der Prignitz und der Uckermark her auflockern. Die Höchsttemperatur liegt dabei zwischen 14 Grad in der Niederlausitz und 17 Grad in Berlin.

Der Dienstag wird dann den Prognosen der Meteorologen zufolge zwar noch einmal wolkig, jedoch lässt sich in den Nachmittagsstunden dann länger die Sonne blicken. Die Maximalwerte klettern auf 19 bis 22 Grad.

Moritz Reichert von den Berlin Recycling Volleys mit Ball: Die Volleys haben die Macher der polnischen Liga kontaktiert. (Quelle: Neis/Eibner-Pressefoto/Archivbild/imago images)



Der deutsche Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys liebäugelt mittelfristig mit einem Wechsel in die starke Eliteliga Polens. "Jetzt sind die Pläne so konkret wie noch nie", sagte Manager Kaweh Niroomand dem "Tagesspiegel". Zuletzt hatte der Hauptstadtclub noch Medienberichte über die Einreichung eines Lizenzantrages für die PlusLiga dementiert. Laut Niroomand werden die Gedankenspiele aber jetzt doch immer konkreter, da die Bundesliga in den kommenden Jahren nach wirtschaftlichen Problemen vieler Clubs erwartbar mehr an Qualität verlieren wird.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat der Partnerstadt Moskau angeboten, Corona-Patienten in Berliner Krankenhäusern zu behandeln. "Unsere Uniklinik nahm Patienten aus Frankreich auf, wofür sich Präsident Emmanuel Macron vor einigen Tagen per Brief bei uns bedankte", sagte Müller dem "Tagesspiegel". "Wir wollen gern weiter helfen, wenn unsere Kliniken dafür Möglichkeiten sehen. Auch unserer Partnerstadt Moskau habe ich ein Angebot übermittelt." Bislang habe es keine Reaktion gegeben.

Nach Polizeikontrollen im Bereich der Organisierten Kriminalität sind im vergangenen Jahr in Berlin 86 Lokale oder andere Geschäfte geschlossen worden. 702 Objekte wurden insgesamt kontrolliert – zwei Drittel davon waren Restaurants, Bars und Shisha-Bars. Dies geht aus der Jahresbilanz 2019 zur Bekämpfung der Clankriminalität hervor, die rbb24 Recherche vorlag. Der Berliner Senat will die Bilanz am Montag veröffentlichen.

Nach der Corona-Zwangspause öffnen heute acht Berliner Bäder. Darunter sind die Sommerbäder in Wilmersdorf, im Olympiastadion und in Spandau-Süd sowie die Strandbäder Wannsee, Jungfernheide, Lübars und Friedrichshagen.



Den gewohnten Badespaß wird es allerdings noch nicht geben. Für die Anlagen der Bäder-Betriebe ist es nur möglich, vorher Online-Tickets für ein bestimmtes Zeitfenster zu buchen. Die Karten kosten einheitlich 3,80 pro Besuch. Um Infektionen nachverfolgen zu können, werden Besucher um Name und Telefonnummer gebeten.

In der S-Bahn-Werkstatt Schöneweide ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten auf dem Gelände eine Werkstatt in einer Lagerhalle und Teile des Dachstuhls. Die Feuerwehr war mit 85 Einsatzkräften vor Ort. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

