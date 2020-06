LIVEHauptstadt-Ticker

Weitere 35.000 Kinder können nun zurück in die Kita

08.06.2020, 07:49 Uhr | cf, t-online.de

Zahnbürsten und Becher stehen in einer Kita (Symbolbild): In Berlin können nun die Vier- und Fünfjährigen wieder in die Betreuung gegeben werden. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild



In Berlin hat die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten leicht zugelegt. Von Samstag auf Sonntag wurden 19 Neuinfektionen gezählt, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend mitteilte. Die Zahl der bestätigten mit Sars-CoV-2 Infizierten stieg auf 7015. Zur Zahl der Genesenen wurden keine Angaben gemacht. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden derzeit 129 Personen, davon 42 auf Intensivstationen. 205 an dem neuartigen Virus Erkrankte sind gestorben.

Im Berliner Stadtteil Gesundbrunnen sind drei nebeneinander geparkte Autos in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit 14 Einsatzkräften in die Behmstraße aus, um die Flammen zu löschen, wie ein Sprecher der Leitstelle am Montagmorgen sagte.



Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie es zu dem Feuer am Sonntagabend kam. Auch der entstandene Sachschaden war zunächst nicht bekannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Nach dem wechselhaften Wochenende startet die neue Woche mit Sonne über Berlin. Bis zu 21 Grad mit einem Sonne-Wolken-Mix werden erwartet, regnen soll es voraussichtlich nicht.

Bis zum Ende der Woche soll es immer werden, bis zu 26 Grad sind prognostiziert.

Gute Nachrichten für Tausende Berliner Eltern: Von diesem Montag an werden auch Kinder zwischen vier und fünf Jahren wieder betreut. Das gilt ebenso für ihre Geschwister, wenn sie in derselben Kita sind. Gleichzeitig wird die bisherige Begrenzung der Gruppengrößen nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung aufgehoben. Auch Kitareisen, die in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise ausfallen mussten, sind wieder erlaubt.



Allerdings gibt es noch keinen Normalbetrieb in den Einrichtungen und die Zwei- und Dreijährigen müssen, sofern keine Geschwister-Regelung greift, derzeit weiterhin Zuhause bleiben.

In den Kitas selbst soll allerdings auf möglichst stabile Gruppen geachtet werden, um das Risiko einer Infektion mit dem Covid-19-Virus zu verringern. Außerdem gelten die bisherigen Regeln zu Hygiene und Kontaktreduzierung weiter. Laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) stellt Berlin derzeit die Weichen für die komplette Öffnung der Kitas. "Die wissenschaftliche Einschätzung spricht dafür, dass dies weit schneller möglich wird als zunächst geplant. Noch im Juni soll jedes Kind wieder ein Betreuungsangebot erhalten", so die Senatorin.

Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute versorgt t-online.de Sie wieder mit den neuesten Nachrichten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!