Lehrer-Ehepaar und drei Töchter tot

Ermittler finden Abschiedsbrief – keine außenstehenden Verdächtigen

06.12.2021, 08:29 Uhr | t-online, dpa

Der Tatort im Video: In diesem Wohnhaus fand die Polizei am Samstag fünf Leichen. (Quelle: t-online)

In einem Wohnhaus in der Nähe von Berlin sind fünf Tote gefunden worden. Die zwei Erwachsenen und drei Kinder weisen Schuss- und Stichverletzungen auf. Sie sollen in Corona-Quarantäne gewesen sein.

Zwei Erwachsene und drei Mädchen lagen in ihrem Blut. Die Familie befand sich offenbar in Corona-Quarantäne. Jetzt wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Außenstehende Verdächtige gibt es bisher nicht.

Eine furchtbare Bluttat wühlt den 3.000-Einwohner-Ort Senzig südlich von Berlin auf: In einem Wohnhaus waren am Samstag fünf Tote gefunden worden. Die Leichen wiesen laut Polizei Schuss- und Stichverletzungen auf.

Wie unter anderem die "Berliner Zeitung" berichtet, handelt es sich um ein Lehrerehepaar und dessen drei Töchter. Die Eltern waren beide 40 Jahre alt, die Kinder 4, 8 und 10. Die Gewalttat als einziger überlebt habe der Hund der Familie. Er sei in ein Tierheim gebracht worden.

Eine Kriminaltechnikerin an einem Einfamilienhaus in Senzig: Die Ermittler untersuchen derzeit den Tatort. (Quelle: Patrick Pleul/dpa)

Familie war wohl in Corona-Quarantäne

Gefunden wurden die Toten am Samstagmittag. Nachbarn hatten es ungewöhnlich gefunden, dass es am Haus schon seit längerem so still war. Ein Mann schaute laut "B.Z." von der Terrasse aus durchs Fenster und sah leblose Körper im Wohnzimmer.

Mittlerweile haben die Ermittler Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon zufolge auch einen Abschiedsbrief im Haus entdeckt. Wer ihn verfasst hat und ob etwas über ein Motiv drin steht, wollte der Staatsanwalt bisher jedoch nicht sagen.

Fahnder: Kein Tatverdacht gegen dritte Person

Die Fahnder gehen momentan davon aus, dass es keinen außenstehenden Verdächtigen gibt. "Es gibt derzeit keinen Tatverdacht gegen eine dritte Person", sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt keinen Haftbefehl gegen jemanden."

Laut "Märkischer Allgemeine" soll sich die Familie in Corona-Quarantäne befunden haben. Die "Bild" berichtete, ein Nachbar habe sich erinnert, schon vor einiger Zeit einen Schuss gehört zu haben. Der Familienvater soll zuletzt am Freitag lebend gesehen worden sein, als er einen Transporter belud.

Fünf Tote in Wohnhaus in Königs Wusterhausen gefunden (Quelle: Fabian Sommer/dpa)

"Du tanzt nun im Himmel"

Anwohner stellten Kerzen am Haus auf. Am Zaun hängen Kuscheltiere und ein Abschiedsgruß in kindlicher Schrift: "Du tanzt nun im Himmel auf dem Regenbogen." Die Familie sei erst vor ein paar Jahren hergezogen, hieß es. Das Haus sei neu gebaut worden.

Auch Stefan Loge, der Landrat des Kreises Dahme-Spreewald, hat den Angehörigen und Bekannten der Opfer am Sonntag sein tiefes Mitgefühl ausgedrückt. Die Nachricht von den fünf Todesfällen habe ihn "fassungslos und traurig gemacht", teilte er mit. "Die Tat ist unfassbar." Es blieben Fragen offen für Angehörige und Freunde. "Ob morgen auf der Arbeit, in der Schule oder in der Kita, hier wird die große und traurige Lücke offensichtlich, welche die Nachricht seit Samstag reißt", so Loge.

Senzig ist ein Ortsteil von Königs Wusterhausen im brandenburgischen Landkreis Dahme-Spreewald. Der bis zu einer Gemeindegebietsreform Anfang der 2000er-Jahre eigenständige Ort liegt zwischen Feldern und Seen – es ist eine nach außen hin ruhige Idylle mit vielen Einfamilienhäusern.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.