Bonn

Korso mit Hunderten Autos fährt zu sowjetischem Ehrenmal

27.03.2022, 14:21 Uhr | dpa

Ein Autokorso mit mehreren 100 Fahrzeugen ist am Sonntagmittag aus Köln kommend zu einem sowjetischen Ehrenmal auf dem Friedhof in Bonn-Lessenich gefahren. Es handele sich nach bisherigem Kenntnisstand offenbar um eine pro-russische Kundgebung, sagte ein Bonner Polizeisprecher. Die Teilnehmer wollten Kränze an dem Ehrenmal ablegen. "Die Aktion steht in Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Es sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Bonn zu rechnen.